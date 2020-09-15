В ЮАР спасли 10 львов, предназначенных для убийства на охоте: видео

Немецкая общественная организация Wild@Life e.V, работающая в Африке в области сохранения биоразнообразия и дикой природы, опубликовала кадры спасения 10 львов, разведённых для вольерной охоты на ферме в ЮАР.
«В ноябре 2019 года наша команда прибыла в Южную Африку, чтобы спасти львов с одной из этих ферм. Команда была поражена, увидев 10 львов, содержащихся в полностью уединенном и закрытом сарае без света и травы. Мы должны были бороться за жизнь этих львов. Но самоотверженность и энтузиазм сделали эту работу успешной», — говорится в заявлении организации.
Спасатели проделали путь в 5 000 километров и потратили почти 10 часов, освобождая львов из фермы и собирая необходимые документы для их спасения. Для перемещения животных в трейлер пришлось применить транквилизаторы.
Как отмечается в организации, вольерная охота — это вид нечестной охоты, в которой у животного нет почти никаких шансов выжить. В большинстве случаев зверей выпускают на огороженную территорию, чтобы охотник получил дополнительное преимущество.
Обычно львы или другие животные содержатся в крошечных вольерах с ограниченным количеством пищи или без нее. Они находятся под сильным стрессом и без гигиенической и ветеринарной помощи. Охотник может выбрать львов, которых хочет убить и произвести выстрел даже сидя в автомобиле.
Вольерная охота — быстрорастущий бизнес в Южной Африке, где тысячи львов разводятся на более чем 160 фермах. Их клиентами чаще всего становятся богатые иностранные охотники за трофеями. Сейчас в стране находится больше львов, содержащихся в неволе (более 5 000), чем диких (около 2 000).
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