В ЮАР спасли 10 львов, предназначенных для убийства на охоте: видео

Как отмечается в организации, вольерная охота — это вид нечестной охоты, в которой у животного нет почти никаких шансов выжить. В большинстве случаев зверей выпускают на огороженную территорию, чтобы охотник получил дополнительное преимущество.

Обычно львы или другие животные содержатся в крошечных вольерах с ограниченным количеством пищи или без нее. Они находятся под сильным стрессом и без гигиенической и ветеринарной помощи. Охотник может выбрать львов, которых хочет убить и произвести выстрел даже сидя в автомобиле.

Вольерная охота — быстрорастущий бизнес в Южной Африке, где тысячи львов разводятся на более чем 160 фермах. Их клиентами чаще всего становятся богатые иностранные охотники за трофеями. Сейчас в стране находится больше львов, содержащихся в неволе (более 5 000), чем диких (около 2 000).

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