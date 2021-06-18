В ЮАР тигр убил смотрителя и своего соседа ради обладания самкой

Причиной несчастья стала череда обстоятельств: ограждение было ненадолго обесточено во время технических работ, и именно в этот момент 52-летний смотритель Дэвид Соломон проходил между двумя площадками. Тигр по кличке Джаспер перепрыгнул забор высотой 3,6 метра, но его целью было не убийство человека – он стремился к самке, находившейся по другую сторону «коридора». Увидев приближающегося хищника, Дэвид попытался скрыться за оградой, но «опьяненный гормонами» хищник набросился на него, начал кусать, сломал шею и оставил, а затем продолжил свой путь.

Для того, чтобы спариться с самкой по кличке Эмбер, тигру также пришлось вступить в схватку с самцом по кличке Джуда. Более массивный Джаспер убил соперника. Команда смотрителей смогла вмешаться лишь когда победитель уже спаривался с самкой.