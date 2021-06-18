В ЮАР тигр убил смотрителя и своего соседа ради обладания самкой

В южноафриканском парке Seaview Predator произошла трагедия: амурский тигр напал на смотрителя и нанес ему несовместимые с жизнью травмы, а затем убил еще и другого тигра. Сам по себе парк не является зоопарком – на 120 гектарах звери живут в условиях, приближенных к естественным. Туристы приезжают, чтобы посмотреть на животных с близкого расстояния, а безопасность обеспечивает ограда, находящаяся под напряжением.
Причиной несчастья стала череда обстоятельств: ограждение было ненадолго обесточено во время технических работ, и именно в этот момент 52-летний смотритель Дэвид Соломон проходил между двумя площадками. Тигр по кличке Джаспер перепрыгнул забор высотой 3,6 метра, но его целью было не убийство человека – он стремился к самке, находившейся по другую сторону «коридора». Увидев приближающегося хищника, Дэвид попытался скрыться за оградой, но «опьяненный гормонами» хищник набросился на него, начал кусать, сломал шею и оставил, а затем продолжил свой путь.
Для того, чтобы спариться с самкой по кличке Эмбер, тигру также пришлось вступить в схватку с самцом по кличке Джуда. Более массивный Джаспер убил соперника. Команда смотрителей смогла вмешаться лишь когда победитель уже спаривался с самкой.
Парк выражает соболезнования семье Дэвида Соломона: он работал смотрителем всю свою жизнь, а с тиграми – более 15 лет. Он знал всех обитателей парка с их детства, и у него были хорошие отношения с Джаспером.
Несмотря на нападение, парк принял решение не усыплять Джаспера: удовлетворив свой инстинкт, он снизил уровень агрессии. Ему, а также Эмбер, ввели транквилизаторы, и на время ремонта ограды тигры отдыхали в клетках. Ограждение в настоящее время полностью функционирует, опасности животные не представляют, но парк в память о Дэвиде некоторое время будет закрыт.