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Звери

В Южно-Камчатском заказнике установили весы для медведей

National Geographic Россия
25 октября 2021
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Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
Теперь специалистам не придется оценивать вес животных на глаз.

Платформенные весы установили в Южно-Камчатском федеральном заказнике на берегу Курильского озера. Специалисты рассчитывают узнать, как меняется масса тела животных с момента выхода из берлог до очередного зимнего сна, как на это влияют количество заходящих на нерест лососей, рыболовный успех отдельных особей и обилие растительных кормов. Это первый подобный эксперимент на особо охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Во время нажировочного периода с появлением обильных кормов медведи меняются до неузнаваемости. Из худых зверей с тусклой невылинявшей шерстью они превращаются в упитанных животных с густым и блестящим мехом. Быстрее и больше всех набирают массу те, кто хорошо владеет навыками добычи лососей. Госинспекторы и ученые, работающие на Курильском озере каждый полевой сезон, научились различать медведей, которые ежегодно появляются возле кордонов или обладают необычной внешностью. Показатели изменения массы тела этих животных в течение периода бодрствования и лягут в основу многолетних мониторинговых исследований.

Платформенные весы неавтоматического действия ВСП4 рассчитаны на нагрузку до 1000 килограммов. Они установлены на тропе, ведущей к одному из крупнейших нерестилищ нерки в устье реки Хакыцин. Перед началом эксплуатации техники старый настил будет отреставрирован и поднят до уровня площадки измерительного прибора. Медведи смогут ходить по своему привычному маршруту, а по пути будут ненадолго вставать на весы. Размер площадки – 1,5х2 метра.

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В Южно-Камчатском федеральном заказнике обитает одна из крупнейших охраняемых группировок бурого медведя в мире и крупнейшая в России
Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
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Установка платформенных весов
Фото: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
«Медведи часто посещают участок тропы, где сейчас установлены весы, большинство из них уже несколько лет обитает недалеко от кордона "Травяной" и мы знаем зверей "в лицо". Рядом с весами размещена фотоловушка. Таким образом, имея конкретные цифры массы каждого проходящего по ним животного и данные о времени взвешивания с кадров автоматической камеры, мы сможем соотнести эту информацию и, наконец, ответить на самый часто задаваемый нашими туристами вопрос: "Сколько весит этот медведь"?», – Лиана Варавская, государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Взвешивание медведей без снотворного будет применено в дикой природе впервые. Более того, раньше о массе тела крупнейших наземных хищников Камчатки зоологи и охотоведы могли судить только после замеров добытых в охотугодьях туш. По имеющимся данным средняя масса тела взрослого самца составляет от 350 до 400 килограммов, в конце нажировочного периода при обилии кормов она может превышать 600 килограммов.

«Несмотря на широко распространенную информацию о массе тела камчатских медведей, зачастую это экспертные оценки "на глаз" – фактов непосредственного взвешивания животных очень и очень мало. Теперь можно ждать получения достоверных данных о весе медведей юга Камчатки, где обитают самые крупные особи на полуострове и одни из самых крупных в пределах мирового ареала», – говорит Сергей Колчин, научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». 

В Южно-Камчатском федеральном заказнике обитает одна из крупнейших охраняемых группировок бурого медведя в мире и крупнейшая в России. Эти животные – важная часть экосистемы бассейна Курильского озера и индикатор ее состояния, один из основных объектов наблюдения туристов и научных исследований.

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