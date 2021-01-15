В Западной Африке обнаружили новый вид летучих мышей

«В эпоху очередного массового вымирания такое открытие вселяет надежду, – объясняет Уинифред Фрик из Калифорнийского университета в Санта-Круз. – Это впечатляющее животное. У него ярко-оранжевый мех, и из-за того, что мех был настолько выделяющимся, мы поняли, что раньше этот вид не описывали. Открытие нового млекопитающего – редкость. Это было моей мечтой с тех пор, как я был ребенком».

Хотя новые виды млекопитающих открывают не так уж и редко, большинство таких открытий случаются только в результате множества сложных лабораторных генетических исследований. Обнаружение непохожего на других животного и догадки ученых о том, что перед ними новый вид, прямо во время полевых исследований – необычный случай. «Такая ситуация, когда опытные исследователи вышли в поле, поймали животное, взяли его в руки и сказали: "Вот это мы не можем идентифицировать", – это гораздо более удивительно», – говорит Симмонс в своем интервью.

Исследователи предполагают, что этот конкретный вид летучих мышей можно найти только в очень узком районе гор Нимба. Сейчас они продолжают работу, чтобы понять, насколько редким видом являются Myotis nimbaensis и какую роль они играют в местной экосистеме.

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