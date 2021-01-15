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В Западной Африке обнаружили новый вид летучих мышей

Анастасия Крутикова
15 января 2021
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Фото: Bat Conservation International
И у них необычный рыжий мех!

Ученые, работающие в Гвинее, обнаружили новый вид летучих мышей с рыжей шерстью. Редкое открытие было сделано во время полевых исследований на заповедных территориях в горах Нимба, богатом разнообразной фауной регионе, находящимся на границах Гвинеи, Либерии и Кот-д'Ивуара. Экспедиция биологов была посвящена сохранению популяций летучих мышей и они сосредоточили свое внимание на группе заброшенных шахтерами пещер, в которых теперь поселились колонии летучих мышей. 

В ходе исследования, которое проходило еще в 2018 году, исследователи обнаружили удивительную рыжую летучую мышь. Сперва в команде предположили, что это всего лишь необычная вариация окраса распространенного вида, но дальнейшее изучение рукокрылого животного показало, что мышь значительно отличается от остальных своих собратьев.

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Bat Conservation International

Прямо с места происшествия исследователи позвонили Нэнси Симмонс, эксперту по систематике летучих мышей и куратору Американского музея естественной истории. Глядя на фотографии «находки», Симмонс сразу поняла, что исследователи наткнулись на новый вид летучих мышей. «Как только я взглянула на нее, я согласилась, что это что-то новое, – говорит Симмонс. – Затем начался долгий путь документирования и сбора всех данных, необходимых, чтобы доказать, что она действительно непохожа на какие-либо другие известные виды».

После всесторонней работы исследователи описали новый вид в новом исследовании, опубликованном в журнале American Museum Novitiates. Найденная летучая мышь принадлежит к обширному роду ночниц (Myotis), а в честь гор Нимба, где ее обнаружили, рукокрылой дали научное название Myotis nimbaensis.

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Bat Conservation International

«В эпоху очередного массового вымирания такое открытие вселяет надежду, – объясняет Уинифред Фрик из Калифорнийского университета в Санта-Круз. – Это впечатляющее животное. У него ярко-оранжевый мех, и из-за того, что мех был настолько выделяющимся, мы поняли, что раньше этот вид не описывали. Открытие нового млекопитающего – редкость. Это было моей мечтой с тех пор, как я был ребенком».

Хотя новые виды млекопитающих открывают не так уж и редко, большинство таких открытий случаются только в результате множества сложных лабораторных генетических исследований. Обнаружение непохожего на других животного и догадки ученых о том, что перед ними новый вид, прямо во время полевых исследований – необычный случай. «Такая ситуация, когда опытные исследователи вышли в поле, поймали животное, взяли его в руки и сказали: "Вот это мы не можем идентифицировать", – это гораздо более удивительно», – говорит Симмонс в своем интервью.

Исследователи предполагают, что этот конкретный вид летучих мышей можно найти только в очень узком районе гор Нимба. Сейчас они продолжают работу, чтобы понять, насколько редким видом являются Myotis nimbaensis и какую роль они играют в местной экосистеме.

Почитайте о новых видах подковогубых летучих мышей, которых тоже обнаружили в Африке. 

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