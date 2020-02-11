В зоомагазинах Западной Австралии запретят продажу щенков

Согласно новым правилам, собак будут отслеживать в течение всей их жизни через центральную систему регистрации, что позволит властям выявлять нелегальных заводчиков и прекращать их деятельность. В то же время государство поможет зоомагазинам перевести животных в центры по усыновлению собак и щенков. Председатель рабочей группы по выращиванию щенков Лиза Бейкер считает, что законодательство уменьшит возможности для незаконного выращивания щенков в Штате дикого цветка и поспособствует улучшению их благосостояния.

«Этот закон поддерживает легальные методы разведения и ответственное владение домашними животными. Западные австралийцы смогут убедиться, что собаки и щенки, которых они приводят домой, не являются выходцами с незаконных ферм щенков и, при необходимости, могут быть прослежены до того, кто их разводил», — говорит Бейкер. Ожидается, что закон вступит в силу уже в этом году.

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