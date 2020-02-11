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В зоомагазинах Западной Австралии запретят продажу щенков

11 февраля 2020
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Фото: Xalion Malik/flickr.com
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Фото: kitty.green66/flickr.com
Новый закон нацелен на нелегальных селекционеров.

Марк МакГоуэн — премьер-министр штата Западная Австралия — пообещал положить конец деятельности нелегальных селекционеров с помощью нового законодательства. Оно накладывает запрет на «щенячьи фабрики» — питомники, на которых собак выращивают исключительно для получения прибыли от их продажи. Эти предприятия будут объявлены вне закона, а покупка щенков в зоомагазинах будет запрещена в соответствии с законодательными предложениями, представленными парламенту Западной Австралии.

«Собаки являются важной частью многих семей в Западной Австралии. Мы хотим быть уверенными в том, что за ними надлежаще ухаживают и, что с ними хорошо обращаются на протяжении всей жизни», – Марк Макгоуэн.

Согласно новым правилам, собак будут отслеживать в течение всей их жизни через центральную систему регистрации, что позволит властям выявлять нелегальных заводчиков и прекращать их деятельность. В то же время государство поможет зоомагазинам перевести животных в центры по усыновлению собак и щенков. Председатель рабочей группы по выращиванию щенков Лиза Бейкер считает, что законодательство уменьшит возможности для незаконного выращивания щенков в Штате дикого цветка и поспособствует улучшению их благосостояния.

«Этот закон поддерживает легальные методы разведения и ответственное владение домашними животными. Западные австралийцы смогут убедиться, что собаки и щенки, которых они приводят домой, не являются выходцами с незаконных ферм щенков и, при необходимости, могут быть прослежены до того, кто их разводил», — говорит Бейкер. Ожидается, что закон вступит в силу уже в этом году.

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