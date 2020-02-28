В зоопарке Огайо появились первые в мире детеныши гепарда, рожденные с помощью ЭКО

Два разнополых детеныша гепарда (Acinonyx jubatus) родились в результате экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов в суррогатную мать в зоопарке города Колумбус.

Для искусственного оплодотворения были выбраны яйцеклетки двух самок – шестилетней Кибиби и девятилетней Беллы, гены которых, по словам экспертов, ценны для поддержания сильного и здорового потомства. Для оплодотворения использовали замороженную сперму, полученную от двух самцов из Центра дикой природы «Fossil Rim» и Смитсоновского национального зоопарка еще в феврале 2019 года. В качестве суррогатных матерей были выбраны трехлетняя Иззи и ее сестра Офелия, поскольку их родословная уже хорошо представлена в генетическом реестре.

По словам экспертов, после восьми лет способность гепардов к размножению значительно снижается, а поскольку Иззи и Офелии всего лишь три года, у них было больше шансов родить здоровых детенышей. В ноябре прошлого года эмбрионы на ранней стадии от Кибиби были имплантированы Иззи, а эмбрионы как Кибиби, так и Беллы были имплантированы Офелии. Через месяц УЗИ показало, что оплодотворение Офелии прошло неудачно, тогда как внутри Иззи развивалось сразу два плода. Это был только третий раз, когда ученые пытались сделать эту процедуру – хотя ЭКО и суррогатное материнство распространены среди людей, удачных примеров их у диких крупных кошек до этого не было.

Ближе к предполагаемому сроку родов за Иззи установили круглосуточное наблюдение с помощью камер в ее вольере. Команда ветеринаров была готова в любой момент вмешаться при осложнениях, но молодая мать прекрасно перенесла роды самостоятельно. Котята появились на свет 22 февраля, оба детеныша здоровы и находятся под пристальным вниманием медицинской команды.