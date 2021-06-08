В зоопарке Сан-Франциско умер старейший шимпанзе США

Кобби был взят из его естественной среды обитания в Африке во младенчестве и перевезен в США. В Соединенных штатах он должен был стать звездой детского шоу под названием «Хобби Кобби», однако эта телепрограмма прожила в эфире недолго. В итоге Кобби был передан в зоопарк Сан-Франциско в семилетнем возрасте.

Согласно данным зоопарка, Кобби четыре десятилетия прожил с двумя спутницами женского пола, Минни и Мэгги, которым сейчас по 53 года, а также с четырьмя другими шимпанзе, которых привезли в зоопарк в период с 2018 по 2019 год.

В дикой природе шимпанзе живут в среднем от 20 до 30 лет, тогда как в неволе эти показатели увеличиваются вдвое. Старейшей из самок шимпанзе считается 67-летняя Сьюзи, проживающая в зоопарке Канзаса.