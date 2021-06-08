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«Дикая природа России»
Звери

В зоопарке Сан-Франциско умер старейший шимпанзе США

National Geographic Россия
08 июня 2021
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Фото: San Francisco Zoo
Шимпанзе по имени Кобби был одним из старейших приматов в мире.

В воскресенье официальные лица зоопарка Сан-Франциско объявили, что шимпанзе Кобби скончался в эти выходные в 63-летнем возрасте. Кобби был самым старым шимпанзе-самцом, жившим в аккредитованном североамериканском зоопарке.

По словам представителей зоопарка, Кобби умер в субботу. Точная причина смерти не установлена, но, сообщается, что в последнее время шимпанзе периодически болел.

«Наши сердца разбиты этой ужасной утратой. Кобби был одновременно харизматичным и милосердным лидером нашей стаи шимпанзе. В течение стольких лет он был их товарищем и защитником, демонстрируя терпение и стойкость. Он также был любимцем посетителей и сотрудников, узнавая многих из нас. Его смерть глубоко переживают наши сотрудники, многие из которых заботились о нем десятилетиями», – Таня Петерсон, генеральный директор Зоологического общества Сан-Франциско.

Кобби был взят из его естественной среды обитания в Африке во младенчестве и перевезен в США. В Соединенных штатах он должен был стать звездой детского шоу под названием «Хобби Кобби», однако эта телепрограмма прожила в эфире недолго. В итоге Кобби был передан в зоопарк Сан-Франциско в семилетнем возрасте.

Согласно данным зоопарка, Кобби четыре десятилетия прожил с двумя спутницами женского пола, Минни и Мэгги, которым сейчас по 53 года, а также с четырьмя другими шимпанзе, которых привезли в зоопарк в период с 2018 по 2019 год.

В дикой природе шимпанзе живут в среднем от 20 до 30 лет, тогда как в неволе эти показатели увеличиваются вдвое. Старейшей из самок шимпанзе считается 67-летняя Сьюзи, проживающая в зоопарке Канзаса.

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