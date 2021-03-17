Вакансия: в Беларуси ищут хранителя сусликов

Крапчатый суслик – вид, включенный в национальную Красную книгу. Это дневные зверьки, которые живут колониями на лугах. К сожалению, многие такие места распахиваются. В 2013 году таким образом незаконно была уничтожена последняя известная ученым колония сусликов в Беларуси. Но спустя семь лет после интенсивных поисков в ареале экспертам АПБ удалось обнаружить 7 новых колоний зверьков в Несвижском и Копыльском районах.
Пять из них находятся в Несвижском районе, в том числе самая крупная в Беларуси. Большая ее часть уже передана под охрану. И хотя даже на неохраняемых территориях уничтожать «краснокнижных» сусликов запрещено законом, за этими колониями нужен глаз да глаз: если их перепашут, последние суслики Беларуси могут исчезнуть.
Миссией хранителя сусликов как раз и будет ежедневно посещать пять сусличьих колоний и следить за их состоянием. Фото колоний нужно будет отправлять в АПБ, а в случае, если им угрожает распашка или что-то другое (например, складирование навоза, как уже было в прошлом году на колонии в Копыльском районе), сразу же звонить в организацию.
Работа будет занимать не более двух часов в день. Хранитель сусликов должен будет объезжать на своем велосипеде или автомобиле колонии в окрестностях деревень Юшевичи, Затурья, Цагельня и Сейловичи. Заработная плата устанавливается по результатам собеседования. Более подробно ознакомиться с вакансией можно здесь.
Всех, кто тоже переживает за сусликов, АПБ просит сделать пожертвование на любую сумму на зарплату хранителю.