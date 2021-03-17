Вакансия: в Беларуси ищут хранителя сусликов

Крапчатый суслик – вид, включенный в национальную Красную книгу. Это дневные зверьки, которые живут колониями на лугах. К сожалению, многие такие места распахиваются. В 2013 году таким образом незаконно была уничтожена последняя известная ученым колония сусликов в Беларуси. Но спустя семь лет после интенсивных поисков в ареале экспертам АПБ удалось обнаружить 7 новых колоний зверьков в Несвижском и Копыльском районах.

Пять из них находятся в Несвижском районе, в том числе самая крупная в Беларуси. Большая ее часть уже передана под охрану. И хотя даже на неохраняемых территориях уничтожать «краснокнижных» сусликов запрещено законом, за этими колониями нужен глаз да глаз: если их перепашут, последние суслики Беларуси могут исчезнуть.