Ванны со льдом и кадки с водой: как звери спасаются от жары

В эти дни небывалая жара царит во многих местах на планете, в том числе — в американском городе Портленд. Здесь установились температуры на уровне +30…+35 °C, а на следующей неделе прогнозируется до +46 °C.

Это тяжело выносить не только людям, но и животным. Зоопарк рассказал, как заботится о своих питомцах. Каланам, или морским выдрам, была предложена ванная, полная льда, и они проводят там целые дни напролет, не покидая спасительную прохладу даже для питания.