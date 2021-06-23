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Звери

Ванны со льдом и кадки с водой: как звери спасаются от жары

Анастасия Баринова
23 июня 2021
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Фото: Oregon Zoo
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Фото: Oregon Zoo
Зоопарк Орегона подготовил своим обитателям прохладу.

В эти дни небывалая жара царит во многих местах на планете, в том числе — в американском городе Портленд. Здесь установились температуры на уровне +30…+35 °C, а на следующей неделе прогнозируется до +46 °C.

Это тяжело выносить не только людям, но и животным. Зоопарк рассказал, как заботится о своих питомцах. Каланам, или морским выдрам, была предложена ванная, полная льда, и они проводят там целые дни напролет, не покидая спасительную прохладу даже для питания.

У каланов очень густая шерсть: на 1 см2 шкуры приходится около 100 тыс. волосков, что позволяет сохранять тепло в зимнее время, однако в жару становится проблемой. Ванные со льдом — постоянный атрибут в вольере каланов.

Знаменитая белая медведица по кличке Нора тоже встречает уже не первое жаркое лето в своей жизни и знает, как пережить это время.

Нора родилась в 2015 году в зоопарке штата Огайо, и была столь очаровательна, что смотрители постоянно публиковали видео о ее жизни. Юная медведица прославилась на весь мир, а после того, как она переехала в зоопарк Орегона, ее «кинокарьера» продолжилась.

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Бурый медведь по кличке Такода может выбирать из двух гигантских кадок с водой, чем с удовольствием и пользуется.

И даже слоны, которым, казалось бы, жара должна быть в радость, от души наслаждаются водными процедурами.

Узнайте о природоохранных программах Орегонского зоопарка.

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