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Звери

Ватусси – быки с самыми большими рогами

Софья Демьянец
17 августа 2020
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Фото: Wikimedia Commons
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Ватусси с самыми крупными рогами в мире
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Рог ватусси-рекордсмена весил около 50 кг!

Пожалуй, самыми крупными рогами обладают ватусси, или анколе-ватуси. Рога этих парнокопытных зачастую достигают 2,4 м, а вес каждого из них обычно составляет 45 кг. Они пронизаны системой кровеносных сосудов и используются для терморегуляции при жаре. Кровь, циркулирующая по рогам, охлаждается потоками воздуха, и затем возвращается в тело, тем самым понижая его температуру.

Более 6000 лет до того, как ватусси распространились почти по всему миру, их разводили многие африканские племена. В племени тутси в Руанде этих быков называли «иньямбо», что означает «коровы с предлинными рогами». Ватусси с самыми длинными рогами считались священными у тутси и принадлежали вождю. В 1960-е в Америку привезли двух быков и одну корову, после чего ватусси быстро распространились по континенту.

Обладателем самых крупных рогов, согласно Книге рекордов Гиннесса, считался ватусси из Арканзаса (США), скончавшийся в 2010 году. Длина окружности у основания каждого из рогов этого быка составляла 95,25 см, а вес — приблизительно 50 кг.

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