Великобритания запретит содержание слонов в зоопарках

Инициатором стало Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). По данным его специалистов, для «умных зверей», и особенно слонов, содержание в неволе является серьезной психологической травмой и приводит к психическим заболеваниям. На фоне этого у них развивается множество других болезней, включая ревматоидный артрит, и живут они в среднем около 17 лет при том, что в дикой природе продолжительность жизни слонов может составлять 50 лет.

В Великобританию первый слон прибыл в 1255 году в качестве подарка Генриху III от французского короля Людовика IX. Содержание слонов в британских цирках запрещено с января 2020 года, а в 11 зоопарках по всей стране сейчас насчитывается 51 особь.