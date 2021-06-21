Великобритания запретит содержание слонов в зоопарках
Недавно Великобритания приняла новый закон, направленный на защиту животных. Наделяя представителей фауны дополнительными правами, законодатели подчеркнули, что это не последнее нововведение в данном направлении. Работа действительно продолжается, и следующим пунктом повестки будет запрет содержания слонов в зоопарках и сафари-парках.
Инициатором стало Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). По данным его специалистов, для «умных зверей», и особенно слонов, содержание в неволе является серьезной психологической травмой и приводит к психическим заболеваниям. На фоне этого у них развивается множество других болезней, включая ревматоидный артрит, и живут они в среднем около 17 лет при том, что в дикой природе продолжительность жизни слонов может составлять 50 лет.
В Великобританию первый слон прибыл в 1255 году в качестве подарка Генриху III от французского короля Людовика IX. Содержание слонов в британских цирках запрещено с января 2020 года, а в 11 зоопарках по всей стране сейчас насчитывается 51 особь.
Экологи напоминают, что держать слонов в зоопарках жестоко и неуместно: им нужны большие пространства, по которым они могли бы бродить, а также иметь сплоченные семейные группы. Между тем в Великобритании даже самые большие вольеры, отведенные для слонов, им малы. Находясь на ограниченной территории, они крушат все вокруг и буквально сходят с ума.
Когда именно и в каких формулировках будет принят новый закон, пока не сообщается. Известно, что проект предусматривает запрет на ввоз слонов в страну, в том числе для жизни в зоопарках и сафари-парках, а всем имеющимся особям дадут дожить до естественного конца: перевозка тоже обернулась бы для них большим стрессом.
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