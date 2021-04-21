Венценосный лемур: пополнение в американском зоопарке

Сава и Ксонсу прибыли в Атланту в 2017 году в рамках программы по защите вымирающих видов животных. На тот момент самке было три года, самцу – четыре. Это – расцвет их продуктивности: венценосные лемуры вступают в половую зрелость в возрасте около 20 месяцев при средней продолжительности жизни около 20 лет. Беременность длится около 125 дней. Пара была подобрана американской Ассоциацией зоопарков и аквариумов на основе генетических тестов – чтобы потомство получилось максимально здоровым.

В 2018 году у новых обитателей зоопарка родилась дочь, названная Софи, в 2019-м – сын Чуи. Пол новорожденного малыша пока не известен. Его будет можно установить уже в ближайшее время, когда его окраска начнет меняться. Самки венценосных лемуров – серые с оранжевой короной, а самцы имеют более темный, красно-коричневый окрас.