Венценосный лемур: пополнение в американском зоопарке
Зоопарк Атланты широко известен своими природоохранными программами: здесь содержится более 60 видов животных, которые относятся к уязвимым и вымирающим видам. Среди них – венценосный лемур (Eulemur coronatus). В дикой природе он встречается только на севере Мадагаскара. Там объем лесных массивов сокращается, и в результате популяции оказываются обособленными, что приводит к инбридингу, а также к сложности подсчета. По разным данным, в естественной среде обитания остается от 1 000 до 10 000 особей.
Рождение такого редкого животного в зоопарке – всегда большая победа, и природоохранный центр Атланты уже в третий раз приветствует новое поколение венценосных лемуров. 12 апреля у самки по кличке Сава и самца Ксонсу родился малыш. Вместе с родителями он находится в тропическом павильоне Living Treehouse. Смотрители не беспокоят молодую мать и детеныша: на протяжении нескольких недель с момента появления на свет он остается у нее на руках.
Сава и Ксонсу прибыли в Атланту в 2017 году в рамках программы по защите вымирающих видов животных. На тот момент самке было три года, самцу – четыре. Это – расцвет их продуктивности: венценосные лемуры вступают в половую зрелость в возрасте около 20 месяцев при средней продолжительности жизни около 20 лет. Беременность длится около 125 дней. Пара была подобрана американской Ассоциацией зоопарков и аквариумов на основе генетических тестов – чтобы потомство получилось максимально здоровым.
В 2018 году у новых обитателей зоопарка родилась дочь, названная Софи, в 2019-м – сын Чуи. Пол новорожденного малыша пока не известен. Его будет можно установить уже в ближайшее время, когда его окраска начнет меняться. Самки венценосных лемуров – серые с оранжевой короной, а самцы имеют более темный, красно-коричневый окрас.
Помимо лемуров и множества других редких видов животных, в зоопарке Атланты живут и воспроизводятся панды.