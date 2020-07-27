Верблюд прошел 100 км по китайским степям, чтобы вернуться к бывшим хозяевам

Фермер Темур в октябре 2019 года продал одну из своих верблюдиц, и новый владелец увез животное за 100 километров от его предыдущего места жительства.

Вероятно, животное привыкло к новому дому, но 27 июня через день после летней стрижки верблюдица сбежала. Тоскующее по дому животное преодолело более 100 километров по степи, горам, пересекая шоссе и заграждения, прежде чем добралось до своего старого дома.