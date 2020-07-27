Верблюд прошел 100 км по китайским степям, чтобы вернуться к бывшим хозяевам

Фермер Темур в октябре 2019 года продал одну из своих верблюдиц, и новый владелец увез животное за 100 километров от его предыдущего места жительства.
Вероятно, животное привыкло к новому дому, но 27 июня через день после летней стрижки верблюдица сбежала. Тоскующее по дому животное преодолело более 100 километров по степи, горам, пересекая шоссе и заграждения, прежде чем добралось до своего старого дома.
Обнаружив верблюда, прежние владельцы связались с его покупателем и предложили взамен другую верблюдицу — трехлетнюю самку. По словам Темура, на теле животного было много ран, вероятно, полученных, когда верблюдица преодолевала заграждения из проволоки.
Жена фермера заявила, что они больше не будут продавать эту верблюдицу. «Она будет свободна до конца своей жизни», — добавила она.
Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus) в состоянии переносить очень длительное голодание и обходиться без питья около двух недель. Сообщается, что на преодоление стокилометрового маршрута верблюдице из Внутренней Монголии понадобилось 7 дней.
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