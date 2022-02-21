Виагра может стать лекарством от летального пищевого расстройства у собак

Ученые открывают все больше чудодейственных свойств препарата.

Силденафил – препарат более известный как «Виагра» – может стать долгожданным лекарством для группы собак с редким заболеванием под названием мегаэзофагус.

При этом заболевании пищевод собак увеличивается и теряет способность перемещать пищу в желудок, в результате чего животные начинают срыгивать и могут вдохнуть пищу в легкие, вызывая аспирационную пневмонию.

«Многие собаки с этим заболеванием умирают от аспирационной пневмонии или подвергаются гуманной эвтаназии из-за низкого качества жизни в течение восьми месяцев после постановки диагноза», — Джиллиан Хейнс, соавтор исследования из Университета штата Вашингтон.

Исследования показали, что силденафил в жидком виде расслабляет гладкую мускулатуру нижнего отдела пищевода, в результате чего он открывается, позволяя пище проходить в желудок.

Помимо редко встречающегося некоторого раздражения желудочно-кишечного тракта, у собак не было никаких побочных эффектов от приема препарата.

«Если вы изучите [медицинскую] литературу, то увидите, что у нас нет лекарств для лечения мегаэзофагуса. Силденафил первый препарат, который воздействует на эти механизмы, открывая нижний пищеводный сфинктер (сфинктер, разделяющий пищевод и желудок) на время от 20 минут до часа, что очень хорошо работает для собак, потому что мы хотим, чтобы он открывался только во время еды», – говорит Хейнс.

В исследовании приняли участие 10 собак с мегаэзофагусом. В течение двух недель им вводили либо плацебо, либо силденафил. Затем собаки неделю не принимали ни один из препаратов. Затем группы плацебо и силденафила меняли местами.

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Владельцам собак было поручено регистрировать эпизоды срыгивания, но им не сообщали, какой препарат принимала их собака. В результате девять из десяти владельцев сообщили об уменьшении срыгивания в течение двух недель, когда им вводили жидкий силденафил.

По словам Хейнс, нам еще многое предстоит узнать о действии препарата и возможности его использования в ветеринарии.

«Я думаю, что силденафил изменит жизнь и спасет многих собак», — заключила Хейнс.

Это не первый случай, когда использование силденафила оказывалось связано с лучшими показателями для здоровья. Ранее ученые выяснили, что препарат способен предотвращать передачу малярии у людей, замедляет прогрессирование сердечной недостаточности, снижает риск метастазирования рака, повышает эффективность некоторых противораковых препаратов и снижает риск болезни Альцгеймера.