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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Виагра может стать лекарством от летального пищевого расстройства у собак

National Geographic Россия

Фото: Ольга | фотохостинг nat-geo.ru

Фото: Ольга | фотохостинг nat-geo.ru

Ученые открывают все больше чудодейственных свойств препарата.

Силденафил – препарат более известный как «Виагра» – может стать долгожданным лекарством для группы собак с редким заболеванием под названием мегаэзофагус.

При этом заболевании пищевод собак увеличивается и теряет способность перемещать пищу в желудок, в результате чего животные начинают срыгивать и могут вдохнуть пищу в легкие, вызывая аспирационную пневмонию.

«Многие собаки с этим заболеванием умирают от аспирационной пневмонии или подвергаются гуманной эвтаназии из-за низкого качества жизни в течение восьми месяцев после постановки диагноза», — Джиллиан Хейнс, соавтор исследования из Университета штата Вашингтон.

Исследования показали, что силденафил в жидком виде расслабляет гладкую мускулатуру нижнего отдела пищевода, в результате чего он открывается, позволяя пище проходить в желудок.

Помимо редко встречающегося некоторого раздражения желудочно-кишечного тракта, у собак не было никаких побочных эффектов от приема препарата.

«Если вы изучите [медицинскую] литературу, то увидите, что у нас нет лекарств для лечения мегаэзофагуса. Силденафил первый препарат, который воздействует на эти механизмы, открывая нижний пищеводный сфинктер (сфинктер, разделяющий пищевод и желудок) на время от 20 минут до часа, что очень хорошо работает для собак, потому что мы хотим, чтобы он открывался только во время еды», – говорит Хейнс.

В исследовании приняли участие 10 собак с мегаэзофагусом. В течение двух недель им вводили либо плацебо, либо силденафил. Затем собаки неделю не принимали ни один из препаратов. Затем группы плацебо и силденафила меняли местами.

«Виагра» снижает риск болезни Альцгеймера на 69 процентов

«Виагра» снижает риск болезни Альцгеймера на 69 процентов

Владельцам собак было поручено регистрировать эпизоды срыгивания, но им не сообщали, какой препарат принимала их собака. В результате девять из десяти владельцев сообщили об уменьшении срыгивания в течение двух недель, когда им вводили жидкий силденафил.

По словам Хейнс, нам еще многое предстоит узнать о действии препарата и возможности его использования в ветеринарии. 

«Я думаю, что силденафил изменит жизнь и спасет многих собак», — заключила Хейнс.

Это не первый случай, когда использование силденафила оказывалось связано с лучшими показателями для здоровья. Ранее ученые выяснили, что препарат способен предотвращать передачу малярии у людей, замедляет прогрессирование сердечной недостаточности, снижает риск метастазирования рака, повышает эффективность некоторых противораковых препаратов и снижает риск болезни Альцгеймера.

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