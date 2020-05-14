Белый медведь догнал и съел медвежонка: видео

Внутривидовое хищничество, или каннибализм, встречается у более чем 1 300 видов животных, в числе которых как рыбы или насекомые, так и такие млекопитающие, как собаки или обезьяны. Одно из исследований каннибализма среди белых медведей, проведенное Стивеном Амструпом (Steven C. Amstrup) из научно-исследовательского центра Аляски (Alaska Science Center), рассматривает подобные случаи на южном побережье моря Бофорта начиная с 2004 года.

Отмечая, что год от года жертвами взрослых особей становится все больше медвежат, ученый возлагает вину на глобальное потепление, в результате которого заметно уменьшилась площадь льда. Между тем, медведи добывают себе пищу из-под него, или же охотятся на тюленей, лежащих на замерзшей поверхности.

Многие последующие исследования подтверждают этот вывод. А недавно участникам арктической экспедиции National Geographic довелось стать свидетелями кровавой охоты. В шокирующем видеоролике, снятом на месте событий, можно увидеть, как медведь преследует самку с медвежонком, отбивает у матери малыша и затем приступает к трапезе.