Белый медведь догнал и съел медвежонка: видео

Внутривидовое хищничество, или каннибализм, встречается у более чем 1 300 видов животных, в числе которых как рыбы или насекомые, так и такие млекопитающие, как собаки или обезьяны. Одно из исследований каннибализма среди белых медведей, проведенное Стивеном Амструпом (Steven C. Amstrup) из научно-исследовательского центра Аляски (Alaska Science Center), рассматривает подобные случаи на южном побережье моря Бофорта начиная с 2004 года.
Отмечая, что год от года жертвами взрослых особей становится все больше медвежат, ученый возлагает вину на глобальное потепление, в результате которого заметно уменьшилась площадь льда. Между тем, медведи добывают себе пищу из-под него, или же охотятся на тюленей, лежащих на замерзшей поверхности.
Многие последующие исследования подтверждают этот вывод. А недавно участникам арктической экспедиции National Geographic довелось стать свидетелями кровавой охоты. В шокирующем видеоролике, снятом на месте событий, можно увидеть, как медведь преследует самку с медвежонком, отбивает у матери малыша и затем приступает к трапезе.
Специалисты поясняют, что в мире дикой природы такая модель поведения может быть одним из инструментов естественного отбора. При исчезновении обычных источников пищи хищник закономерно будет обращать свое внимание на любой доступный объект. А поедая представителя своего вида, он заодно снижает число конкурентов.
Как результат, каннибализм — наряду с браконьерством и разливами нефти — влияет и на численность популяции белых медведей. По данным Международного союза охраны природы, сейчас в мире насчитывается около 30 000 особей; виду присвоен статус «уязвимый». Если экологическая ситуация не улучшится, уже через три поколения (34,5 года) количество белых медведей на планете уменьшится на 30%.
Узнайте о жизни этих животных больше.