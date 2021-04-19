Видео: первая съемка с камеры в ошейнике дикого волка

Ученые из Миннесоты запустили полевое исследование под названием Voyageurs Wolf Project. В рамках этого проекта на волков надевают ошейники с камерами, чтобы проследить за их поведением в летние месяцы.

Зимой волки там, как правило, собираются в стаи, что позволяет им охотиться на крупную добычу, такую ​​как олени и лоси. Но с наступлением лета эти хищники в основном проводят время и охотятся поодиночке.

В поисках лучшего понимания поведения волков исследователи уже использовали датчики GPS, что позволило составить карту обитания этих животных. Некоторые ученые использовали дроны для слежения за волками, но этот метод оказался непрактичным из-за густой растительности в лесу и дороговизны камер.