Видео: первая съемка с камеры в ошейнике дикого волка

Ученые из Миннесоты запустили полевое исследование под названием Voyageurs Wolf Project. В рамках этого проекта на волков надевают ошейники с камерами, чтобы проследить за их поведением в летние месяцы.
Зимой волки там, как правило, собираются в стаи, что позволяет им охотиться на крупную добычу, такую как олени и лоси. Но с наступлением лета эти хищники в основном проводят время и охотятся поодиночке.
В поисках лучшего понимания поведения волков исследователи уже использовали датчики GPS, что позволило составить карту обитания этих животных. Некоторые ученые использовали дроны для слежения за волками, но этот метод оказался непрактичным из-за густой растительности в лесу и дороговизны камер.
В проекте Voyageurs Wolf исследователи решили проверить, справятся ли с задачей слежения за волками камеры, прикрепленные к ошейнику, разработанному компанией Vectronic-Aerospace.
Ученые отмечают, что надеть ошейники на диких скрытных зверей было нелегко. Соавтор исследования Томас Гейбл рассказал, что для поимки животных им пришлось использовать безопасные капканы с захватом лап резиновой ловушкой.
На одного из волков удалось надеть оснащенный камерой ошейник еще в мае прошлого года. Хищник получил обозначение V089 и носил ошейник в течение шести недель до конца июня. Недавно участники исследования опубликовали на YouTube избранные фрагменты видеоматериалов из потокового видео V089, которые, по мнению команды, являются первыми кадрами такого рода, снятыми с участием диких волков.
Камера включалась на 30 секунд один раз в час при дневном свете. Лохматая шерсть волка, оставшаяся с зимы, довольно сильно закрывала обзор, но даже с такими кадрами исследователи получили объемный массив данных.
Исследователей удивило, насколько часто V089 занимался ловлей рыбы по сравнению с другими видами охоты. За рыболовством волков заставали на Аляске и некоторых регионах Канады. Но в этом случае хищники использовали период нереста лосося, который в больших количествах мигрировал из океана в реки, чтобы отложить икру. Но в случае с V089, он ловко приспособился к ловле рыбы на участке реки возле бобровой плотины, где рыба часто застревала.
Помимо видеозаписей, сделанных этой конкретной камерой, команда нашла доказательства, что прошлым летом на рыбалку приходил волк и из другой стаи. Исследователи предполагают, что рыболовство – это передаваемое поведение среди волков, которому звери могут обучаться у сородичей, но им предстоит собрать больше данных.
Этим летом исследователи планируют оснастить видеокамерами еще трех волков. Также они планируют улучшить качество видеоматериала.
«Мы, вероятно, немного подрежем шерсть волков, чтобы она не попадала в объектив камеры. Есть определенное количество неизбежных помех – они появляются из-за того, как волки ходят и держат голову, и вы всегда будете видеть их подбородки. Но, надеюсь, шерсть теперь не будет занимать весь кадр», – говорит Гейбл.
По словам исследователей, данный проект хорошо демонстрирует адаптивные способности волков в поиске уникальных источников пищи.
«Они хорошие приспособленцы и пользуются всеми доступными источниками пищи», – заключает Гейбл.