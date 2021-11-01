Видеосессия незнакомки: в Приморье обнаружили новую леопардессу

В нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае на видео зафиксирована ранее неизвестная взрослая самка дальневосточного леопарда. Животное запечатлено крупным планом в 4K на фотоаппарат, оборудованный для автоматической съемки. Ценные кадры позволили идентифицировать новосела и создать для него «паспорт», сообщает пресс-служба заповедника.
Новенькая в большом леопардовом семействе – молодая самка, которой присвоен персональный номер Leo 207F. Изучая материалы с камеры, которую установил фотограф дикой природы Сергей Горшков, сотрудники «Земли леопарда» увидели краснокнижную хищницу, узор пятен на шкуре которой не совпадал ни с одной другой особью в базе данных российской популяции самой редкой в мире большой кошки.
Идентификационные номера присваиваются леопардам, которые ранее попадали в объектив камер будучи котятами, а также попадающим в объективы фотоловушек впервые взрослыми. Leo 207F предстала перед специалистами будучи уже взрослой – сейчас ей более двух лет.
На видео самка выходит на просторную видовую площадку с захватывающим видом на осенний лес. Она исследует местность, принюхивается к земле: это может говорить о том, что Leo 207F открыта для новых знакомств и готова к рождению котят.
Видеоматериал получен на северном участке национального парка, который территориально входит в Уссурийский городской округ. Более частое появление здесь пятнистых кошек может говорить о расширении ареала леопардов, численность которых растет. Редкие хищники расселяются и постепенно занимают земли за пределами особо охраняемых природных территорий, что ведет к необходимости расширения нацпарка.
Поскольку Leo 207F обнаружена совсем недавно, она еще не успела обзавестись именем. Однако животное с таким удачным «портфолио» может рассчитывать на скорое появление собственного хранителя, который даст ей имя. Хранители леопарда становятся своеобразными крестными пятнистых хищников: выбирают своему подопечному имя и следят за его судьбой посредством фото- и видеоматериалов. Титул присваивается за вклад в работу по возрождению популяции редчайшего леопарда как частным лицам, так и организациям.
Дальневосточный леопард – самая редкая в мире большая кошка. По последним данным в России зафиксировано 110 этих грациозных хищников. Этого ещё мало для полного восстановления популяции, однако прогресс очевиден: еще в начале XXI века в дикой природе оставалось всего около 35 дальневосточных леопардов.