Видеосессия незнакомки: в Приморье обнаружили новую леопардессу

В нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае на видео зафиксирована ранее неизвестная взрослая самка дальневосточного леопарда. Животное запечатлено крупным планом в 4K на фотоаппарат, оборудованный для автоматической съемки. Ценные кадры позволили идентифицировать новосела и создать для него «паспорт», сообщает пресс-служба заповедника.

Новенькая в большом леопардовом семействе – молодая самка, которой присвоен персональный номер Leo 207F. Изучая материалы с камеры, которую установил фотограф дикой природы Сергей Горшков, сотрудники «Земли леопарда» увидели краснокнижную хищницу, узор пятен на шкуре которой не совпадал ни с одной другой особью в базе данных российской популяции самой редкой в мире большой кошки.

Идентификационные номера присваиваются леопардам, которые ранее попадали в объектив камер будучи котятами, а также попадающим в объективы фотоловушек впервые взрослыми. Leo 207F предстала перед специалистами будучи уже взрослой – сейчас ей более двух лет.