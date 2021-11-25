Висит на сердце тяжкий груз: зачем рукокрылые возят детенышей на себе

Для самых разных млекопитающих действует общее правило: чем меньше размер животного, тем короче беременность, и тем больше потомства оно производит. Исключением являются летучие мыши и другие рукокрылые: после беременности, которая длится от трех до семи месяцев, на свет появляется один малыш (только у нескольких видов рождаются близнецы). Масса детеныша составляет около трети от массы матери: по сравнению с человеком, это как родить младенца весом 18 кг.
Но и на этом проблемы рукокрылых не заканчиваются: поскольку детеныша нужно долго готовить к самостоятельной жизни, первое время он проводит, вцепившись в тело матери. С таким дополнительным грузом она летает даже на охоту.
Ученые задались вопросом: к чему такие жертвы? Это поведение можно было бы объяснить тем, что любящий родитель не желает оставлять детеныша в опасности. Однако во время переноски летучая мать тратит очень много сил и едва ли способна дать отпор. Поэтому специалисты выдвинули версию об обучении. Возможно, в таком пассивном полете малыш учится уникальным навыкам навигации.
Для проверки этой гипотезы биологи разместили миниатюрные GPS-трекеры на десятках особей рукокрылых, которые только-только принесли потомство. Таким образом удалось задокументировать, что с рождения до конца третьей недели мать и малыш не расстаются ни на секунду.
После этого наступала фаза, которую наблюдатели назвали «высадкой»: матери продолжали выступать в качестве транспорта, но уже на ограниченное расстояние. Поднявшись в воздух, они высаживали малышей на деревьях в нескольких километрах от их колонии. Вплоть до десятой-одиннадцатой недели жизни летучие детеныши терпеливо дожидались там старших, которые возвращались, чтобы накормить и вернуть их домой.
Проведя таким образом около десяти недель, малыши пробовали уже самостоятельно летать в сторону точки своей «высадки». На этом этапе матери постоянно контролировали их. Заблудившихся детенышей они снова сажали на себя и опять повторяли весь путь. Кроме того, в этих точках находили тех детенышей, которые не смогли найти дорогу в колонию.
«Эти деревья похожи на места встречи заблудившихся детей в парках развлечений», — добавляет Йоси Йовель, ученый из Тель-Авивского университета.
В конечном итоге малыши справляются с ориентированием и уже могут использовать места «высадки» как отправную точку для самостоятельного полета за пропитанием. Таким образом, эти временные гнезда становятся промежуточными навигационными базами, которые помогают мышатам находить свою колонию.
Чтобы убедиться в сделанных выводах, ученые вырастили несколько особей нильского крылана (Rousettus aegyptiacus) без матерей, и оказалось, что те не способны возвращаться домой. Таким образом, навыки эхолокации не являются у рукокрылых безусловными: их необходимо тренировать и оттачивать.
И еще один интересный вывод исследования состоит в том, что малыш непрерывно учится, располагаясь на теле матери «вверх ногами», то есть его мозг способен преобразовать перевернутый сигнал в прямое изображение.
Послушайте, как летучие мышата учатся разговаривать.