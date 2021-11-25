Висит на сердце тяжкий груз: зачем рукокрылые возят детенышей на себе

Но и на этом проблемы рукокрылых не заканчиваются: поскольку детеныша нужно долго готовить к самостоятельной жизни, первое время он проводит, вцепившись в тело матери. С таким дополнительным грузом она летает даже на охоту.

Ученые задались вопросом: к чему такие жертвы? Это поведение можно было бы объяснить тем, что любящий родитель не желает оставлять детеныша в опасности. Однако во время переноски летучая мать тратит очень много сил и едва ли способна дать отпор. Поэтому специалисты выдвинули версию об обучении. Возможно, в таком пассивном полете малыш учится уникальным навыкам навигации.

Для проверки этой гипотезы биологи разместили миниатюрные GPS-трекеры на десятках особей рукокрылых, которые только-только принесли потомство. Таким образом удалось задокументировать, что с рождения до конца третьей недели мать и малыш не расстаются ни на секунду.