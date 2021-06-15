Визг и лай древесных даманов: ученым удалось открыть новый вид

В лесах Западной и Центральной Африки живут древесные даманы (Dendrohyrax): травоядные млекопитающие, похожие на грызунов. Именно как грызунов их и классифицировали долгое время, пока не разобрались и не признали даманов самостоятельным отрядом.

Эти животные вырастают от 40 до 60 см и весят до 4,5 кг. У них очень короткий хвост, не длиннее трех сантиметров; шерсть коричневая с серыми или желтыми кончиками. В семейство дамановых входит 12 видов; древесные отличаются от своих собратьев более длинным и шелковистым мехом.

Биологи из Музея естественной истории Пибоди Йельского университета и их американские коллеги нашли новый вид даманов – в популяции, которая все это время считалась одним видом, обнаружили разных представителей рода древесных даманов. Все благодаря необычной вокализации.

Оказалось, что древесные даманы, живущие между реками Вольта и Нигер, издают свои уникальные звуки: в то время, как другие даманы визжат, особи другого вида скорее лают. Именно разные «сигналы» и стали ключом к открытию нового вида.