Визг и лай древесных даманов: ученым удалось открыть новый вид
В лесах Западной и Центральной Африки живут древесные даманы (Dendrohyrax): травоядные млекопитающие, похожие на грызунов. Именно как грызунов их и классифицировали долгое время, пока не разобрались и не признали даманов самостоятельным отрядом.
Эти животные вырастают от 40 до 60 см и весят до 4,5 кг. У них очень короткий хвост, не длиннее трех сантиметров; шерсть коричневая с серыми или желтыми кончиками. В семейство дамановых входит 12 видов; древесные отличаются от своих собратьев более длинным и шелковистым мехом.
Биологи из Музея естественной истории Пибоди Йельского университета и их американские коллеги нашли новый вид даманов – в популяции, которая все это время считалась одним видом, обнаружили разных представителей рода древесных даманов. Все благодаря необычной вокализации.
Оказалось, что древесные даманы, живущие между реками Вольта и Нигер, издают свои уникальные звуки: в то время, как другие даманы визжат, особи другого вида скорее лают. Именно разные «сигналы» и стали ключом к открытию нового вида.
Древесные даманы, как можно догадаться по названию рода, живут на деревьях, их активность приходится на темное время суток – все это значительно осложняет изучение скрытных зверей. Зато в распоряжении биологов оказалось 418 записей, сделанных в период с 1968 по 2020 годы на 42 участках в 12 африканских странах. Также были рассмотрены черепа 69 взрослых особей из шести музейных коллекций Европы и Северной Америки. Ученые обнаружили различия по форме и размеру между представителями разных регионов, которые по-разному звучат. «Лающий» вид получил имя Dendrohyrax interfluvialis, у этих животных черепа короче и шире, чем у «визжащих» древесных даманов (Dendrohyrax dorsalis).
Еще одним уникальным признаком стал цвет меха: это удалось установить на основе изучения особей, убитых охотниками, а также кадров фотоловушек. У D. interfluvialis бока и конечности более светлые, чем у других даманов. И наконец анализ 21 образца ткани показал, что эти популяции генетически отличаются от других линий дамана.
Подводя итоги исследования, специалисты пришли к выводу, что реки Нигер и Вольта являются «биогеографическими барьерами для ряда млекопитающих», и в результате на участках между этими водными артериями обитает множество уникальных видов животных. Ученые также предупреждают, что дикая природа в этом регионе находится под угрозой из-за роста населения: люди все активнее уничтожают леса ради лесозаготовок, производства топлива и сельского хозяйства. Экологи призывают к активизации усилий по созданию новых заповедников.
Посмотрите на других даманов: капских.