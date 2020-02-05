Визжащий бородавочник ввел льва в ступор: видео

Посетители заказника Монтсвари, созданного на территории южноафриканского национального парка Крюгера, стали свидетелями нападения молодого льва на бородавочника. Кошка, не имея за плечами большого опыта охоты, хоть и действовала инстинктивно, но демонстрировала растерянность.

Молодой лев ранил небольшого бородавочника, но к немедленной трапезе не приступил: едва свинья издавала визг, лев удивленно оглядывался, не понимая, что ему делать. Некоторое время он разглядывал животное, трогал его, и наконец укусил. Бородавочник завизжал еще сильнее и попытался вырваться, но на этот раз кошка убедилась, что кричащая еда — все равно вкусная.