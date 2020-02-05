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Звери

Визжащий бородавочник ввел льва в ступор: видео

Анастасия Баринова
05 февраля 2020
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Фото: Maasai Sightings
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Фото: Maasai Sightings
Правда, ему это не помогло.

Посетители заказника Монтсвари, созданного на территории южноафриканского национального парка Крюгера, стали свидетелями нападения молодого льва на бородавочника. Кошка, не имея за плечами большого опыта охоты, хоть и действовала инстинктивно, но демонстрировала растерянность.

Молодой лев ранил небольшого бородавочника, но к немедленной трапезе не приступил: едва свинья издавала визг, лев удивленно оглядывался, не понимая, что ему делать. Некоторое время он разглядывал животное, трогал его, и наконец укусил. Бородавочник завизжал еще сильнее и попытался вырваться, но на этот раз кошка убедилась, что кричащая еда — все равно вкусная.

Нерешительность молодого льва может объясняться тем, что это его первая самостоятельная охота. В прайдах как правило охотятся самки. Способны добывать пищу и самцы, но происходит это реже.