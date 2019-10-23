Владелец кафе в Китае «превратил» собак в панд: видео

Владелец кафе настаивает, что все его собаки отличаются исключительным здоровьем и нисколько не пострадали от окрашивания. Этичные и безвредные для животных красители действительно существуют, однако чем именно пользовался хозяин собак, остается неизвестным.

«Наш краситель был привезен из Японии, и он очень дорогой. Один тюбик стоит 800 юаней (113 долларов)», – объясняет владелец заведения.

По его словам, он купил щенков чау-чау и сделал из собак панд, потому что Чэнду известен как родной город бамбуковых медведей, и он хотел продемонстрировать особую связь с этим животным. Пушистые неуклюжие чау-чау вполне подходили на эту роль – некоторыми своими повадками они и правда могут напоминать панд.

«Думаю, что критики слишком поверхностны и не понимают всех тенденций. Если люди могут стремиться к красоте, то почему этого нельзя домашним животным?» – добавил он.