Владелец кафе в Китае «превратил» собак в панд: видео

Недавно в китайском Чэнду, столице провинции Сычуань, открылось одно из популярных в последнее время «звериных кафе» – месте, где посетители могут провести время с разными обитателями заведения – кошками, собаками или енотами. Город известен как «дом большой панды» благодаря большому заповеднику с этими животными.
Кафе под названием Cute Pet Games привлекло внимание пользователей сети необычным поступком владельца, который выкрасил шесть щенков собак породы чау-чау в черный и белый цвет, сделав их похожими на панд.
Dogs dyed to resemble giant panda in a pet-themed café in Chengdu City, Southwest China’s Sihuan Province pic.twitter.com/TEpAC1I6h9— Youth China (@YouthChina) October 23, 2019
Посетители заведения утверждают, что в кафе предлагалась услуга по окрашиванию собак стоимостью 1500 юаней (212 долларов США), но владелец опровергает эти заявления.
Он столкнулся с резкой критикой пользователей сети, а также со стороны организации по защите прав животных РЕТА. Представитель РЕТА заявил, что красители могут быть вредны для кожи и меха собак.
«Окрашивание волос может быть модным, но только для людей, которые делают это добровольно. Животные не должны быть холстом для рисования», – говорит сотрудник РЕТА.
Владелец кафе настаивает, что все его собаки отличаются исключительным здоровьем и нисколько не пострадали от окрашивания. Этичные и безвредные для животных красители действительно существуют, однако чем именно пользовался хозяин собак, остается неизвестным.
«Наш краситель был привезен из Японии, и он очень дорогой. Один тюбик стоит 800 юаней (113 долларов)», – объясняет владелец заведения.
По его словам, он купил щенков чау-чау и сделал из собак панд, потому что Чэнду известен как родной город бамбуковых медведей, и он хотел продемонстрировать особую связь с этим животным. Пушистые неуклюжие чау-чау вполне подходили на эту роль – некоторыми своими повадками они и правда могут напоминать панд.
«Думаю, что критики слишком поверхностны и не понимают всех тенденций. Если люди могут стремиться к красоте, то почему этого нельзя домашним животным?» – добавил он.