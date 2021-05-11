Влюбленные песцы встретились после разлуки: видео

Биологам Смитсоновского института удалось снять редкое видео о поведении песцов в брачный период. Этих животных также называют полярными, или арктическими лисицами. На протяжении всего года они ведут кочевой образ жизни в поисках пищи, но весной, когда наступает сезон размножения, возвращаются в «родное гнездо»: нору, подходящую для воспитания потомства. Это укрытие представляет из себя сложные системы туннелей, тянущихся на расстояние до 1000 кв.метров под ледниковыми грядами – озами. Они настолько удобны, что песцу редко приходится рыть собственную нору: напротив, укрытие может десятилетиями занимать одна семья и все ее потомки.

В большинстве случаев арктические лисицы моногамны – исключением являются ситуации, когда животное обитает на территории, где присутствует и много хищников, и много корма. Тогда песцы могут вступать в беспорядочные связи, стремясь произвести как можно больше детенышей. Но подобное развитие событий встречается не так часто, и обычно весной воссоединяется уже сложившаяся ранее пара.