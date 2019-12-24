Во Флориде массово гибнут ламантины

Согласно предварительному отчету Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды, в течение 2019 года 129 ламантинов были сбиты катерами, моторными лодками и другими плавстредствами, что привело к их гибели. Это на четыре больше, чем в прошлом году, когда был установлен предыдущий рекорд по числу погибших животных.

По данным комиссии, негативная тенденция начала прослеживаться уже в июне, когда водными судами было убито 89 ламантинов, а в тот же период в 2018-м году это число составляло 65.

В отчете также отслеживались случаи смерти ламантинов по другим причинам, в том числе в ловушках у шлюзов, стрессе от холода и т.д. Всего, по различным причинам, включающим естественные, во Флориде зафиксировано 545 случаев смертей этих животных.

Комиссия по охране рыб и дикой природы Флориды ведет учет смертности ламантинов на протяжении нескольких лет в связи с участившимися случаями столкновения этих животных с плавательными средствами. Защитники животных призывают ограничить скорость передвижения судов в акваториях штата, чтобы уберечь медленно движущихся морских млекопитающих.

Ламантины (Trichechus) — род больших водных млекопитающих. Они обитают на мелководье в Африке и Америке, от побережья Карибского моря до Флориды. Животные при рождении имеют вес около 30 кг, взрослые особи достигают 400-550 килограммов при средней длине от 2,8 до 3,0 м. Питаются эти гиганты водной растительностью. В среднем ламантины живут около 40 лет, но в дикой природе они редко перешагивают за 10-летний возраст.