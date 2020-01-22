Во Флориде ждали дождь из игуан. Жителей заблаговременно предупредили!

Игуаны – хладнокровные животные, они не способны самостоятельно поддерживать собственную температуру тела и используют для этого внешние источники. Уже при температуре воздуха ниже 10 градусов по Цельсию игуаны становятся ослабленными и вялыми, а при 7 градусах они начинают впадать в анабиоз. Если заморозки длятся более восьми часов, животное может погибнуть.

Поскольку игуаны любят проводить время на деревьях, жителей Флориды попросили быть осторожными и защищать головы, потому что взрослые особи могут достигать в длину полутора метров и весить до девяти килограммов.