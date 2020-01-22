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Во Флориде ждали дождь из игуан. Жителей заблаговременно предупредили!

22 января 2020
Игуана
Фото: Rob Bixby/flickr.com
Тот случай, когда простого зонтика недостаточно

Во вторник, 21 января отделение Национальной метеорологической службы Майами-Южная Флорида предупредило жителей о возможности необычных осадков.

«Это не то, что мы обычно прогнозируем, но не удивляйтесь, если сегодня вечером вы увидите, как игуаны падают с деревьев, когда температура упадет до до 30-40 градусов по Фаренгейту [примерно от -1 до +4 по Цельсию]. Б-р-р-р-р!», – говорится в сообщении службы в твиттере.

Игуаны – хладнокровные животные, они не способны самостоятельно поддерживать собственную температуру тела и используют для этого внешние источники. Уже при температуре воздуха ниже 10 градусов по Цельсию игуаны становятся ослабленными и вялыми, а при 7 градусах они начинают впадать в анабиоз. Если заморозки длятся более восьми часов, животное может погибнуть.

Поскольку игуаны любят проводить время на деревьях, жителей Флориды попросили быть осторожными и защищать головы, потому что взрослые особи могут достигать в длину полутора метров и весить до девяти килограммов.