Во Флориде ждали дождь из игуан. Жителей заблаговременно предупредили!

Во вторник, 21 января отделение Национальной метеорологической службы Майами-Южная Флорида предупредило жителей о возможности необычных осадков.
«Это не то, что мы обычно прогнозируем, но не удивляйтесь, если сегодня вечером вы увидите, как игуаны падают с деревьев, когда температура упадет до до 30-40 градусов по Фаренгейту [примерно от -1 до +4 по Цельсию]. Б-р-р-р-р!», – говорится в сообщении службы в твиттере.
Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01— NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020
Игуаны – хладнокровные животные, они не способны самостоятельно поддерживать собственную температуру тела и используют для этого внешние источники. Уже при температуре воздуха ниже 10 градусов по Цельсию игуаны становятся ослабленными и вялыми, а при 7 градусах они начинают впадать в анабиоз. Если заморозки длятся более восьми часов, животное может погибнуть.
Поскольку игуаны любят проводить время на деревьях, жителей Флориды попросили быть осторожными и защищать головы, потому что взрослые особи могут достигать в длину полутора метров и весить до девяти килограммов.