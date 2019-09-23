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Во французских Пиренеях выпустили на волю сбежавшего из вольера медвежонка

23 сентября 2019
Французские Пиренеи
Фото: maxpixel.net
Местные жители протестуют против присутствия бурых медведей в горных окрестностях.

Летом недалеко от деревни Куфлен во французских Пиренеях был найден истощенный медвежонок. Его отдали под опеку местного жителя, имеющего лицензию на содержание диких животных на время выздоровления.

Через несколько дней медвежонок сбежал, выкопав яму под своим вольером. Поиски животного продолжались несколько дней. Представители общества по охране дикой природы нашли его в полях и выпустили в лес, не указав его точное местонахождение.

Во французских Пиренеях обитают всего около 50 бурых медведей. Франция начала их реинтродукцию из Словении около 20 лет назад, после того, как они почти полностью были уничтожены местным населением.

Их присутствие вызывает протесты среди фермеров: медведи регулярно нападают на овец. В прошлом месяце несколько чиновников из разных деревень во французских Пиренеях провели акцию протеста, требуя выселения животных.

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