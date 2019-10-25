Четверых львят, спасенных во Франции, вернули на Родину

Четыре львенка, которых нарекли Хорус, Даду, Тея и Серсея, были найдены в разных местах Франции, где они содержались в совершенно неподобающих условиях. Организация Born Free сообщает, что их жержали в качестве домашних животных, и звери наверняка были куплены у контрабандистов: животных изъяли из квартиры, из гаража, и даже из машины Lamborghini на Елисейских полях.

За время содержания во временном приюте, куда детенышей поместили до того, как найдут им новый дом, львята заметно подросли – сейчас это уже юные львы (и львицы), которые только начинают узнавать настоящую жизнь вне замкнутого пространства. Недавно, благодаря усилиям фонда Born Free, их на самолете переправили сперва в город Порт-Элизабет (ЮАР), а затем в частный заповедник Shamwari в Восточно-Капской провинции Республики. Именно это место и станет для хищников новым домом.