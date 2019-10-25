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Звери

Четверых львят, спасенных во Франции, вернули на Родину

25 октября 2019
Lions of Lyon.jpg
Фото: Filip Fortuna, Born Free Foundation
Львята из Франции
Фото: bornfree.org.uk
Животных спасли благодаря усилиям благотворительных фондов дикой природы 30 Million d’Amis и Born Free.

Четыре львенка, которых нарекли Хорус, Даду, Тея и Серсея, были найдены в разных местах Франции, где они содержались в совершенно неподобающих условиях. Организация Born Free сообщает, что их жержали в качестве домашних животных, и звери наверняка были куплены у контрабандистов: животных изъяли из квартиры, из гаража, и даже из машины Lamborghini на Елисейских полях.

За время содержания во временном приюте, куда детенышей поместили до того, как найдут им новый дом, львята заметно подросли – сейчас это уже юные львы (и львицы), которые только начинают узнавать настоящую жизнь вне замкнутого пространства. Недавно, благодаря усилиям фонда Born Free, их на самолете переправили сперва в город Порт-Элизабет (ЮАР), а затем в частный заповедник Shamwari в Восточно-Капской провинции Республики. Именно это место и станет для хищников новым домом. 

Хорус
Хорус
Фото: Filip Fortuna, Born Free Foundation
Даду
Даду
Фото: Filip Fortuna, Born Free Foundation
Тея
Тея
Фото: Filip Fortuna, Born Free Foundation
Серсея
Серсея
Фото: Filip Fortuna, Born Free Foundation
«Все прошло на удивление хорошо. Львята спокойны и любознательны. Для нас было очень радостно наблюдать за ними, когда они впервые увидели настоящую траву под лапами, услышали рык других львов и звуки африканской саванны. Это было долгое и нелегкое путешествие для всех нас, но оно того стоит», – говорит Крис Дрейпер, глава отдела защиты животных из Born Free.

«Содержание диких животных в качестве домашних – это жестоко, совершенно неприемлемо и оказывает разрушительное воздействие на характер зверей», – добавил Дрейпер.