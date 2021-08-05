Война белок: на чьей стороне ученые

Кроме того, серая белка является переносчиком вируса параоспы, который убивает обыкновенных белок. Защитники природы ищут пути спасения местных грызунов, и среди прочих мер предлагался отлов представителей инвазивного вида. Рассмотрев разные варианты, был найден наиболее простой и эффективный: переселение «рыжих» в те леса, где нет деревьев, подходящих для «серых».

Инвазивный грызун предпочитает лиственные породы, тогда как местные белки живут среди хвойных деревьев. Исходя из этого, планировалось создать «крепости» для обыкновенной белки – вырубить на некоторых лесных участках дубы и другие лиственные растения, а на их месте посадить ели и сосны. Но это уменьшит биоразнообразие, потому идея не была реализована. А затем биологи, изучив все лесные массивы Шотландии, нашли более 20 мест, где ничего не потребуется вырубать: там растут исключительно хвойные породы.

Теперь осталось переселить обыкновенную белку в эти природные цитадели. Одновременно продолжается борьба с инвазивным видом: серым белкам в еду подмешивают противозачаточные.