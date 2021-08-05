Война белок: на чьей стороне ученые

На территории Шотландии обитает 75% от общей популяции обыкновенной белки (Sciurus vulgaris) в Великобритании. Этот грызун размером до 28 см имеет яркую окраску, и его иногда ошибочно называют «рыжей белкой», что приводит к путанице, поскольку в Америке это имя закреплено за белками из рода Tamiasciurus.
В последние десятилетия по Британии активно распространяется инвазивный вид, прибывший из США: каролинская белка (Sciurus carolinensis). Она в два раза крупнее местного вида: от 38 до 54 см. Ее мех – серый или черный. Появление каролинской белки наносит популяциям местных грызунов большой ущерб: прожорливые животные сокращают кормовую базу и легко находят запасы, сделанные обыкновенной белкой.
Кроме того, серая белка является переносчиком вируса параоспы, который убивает обыкновенных белок. Защитники природы ищут пути спасения местных грызунов, и среди прочих мер предлагался отлов представителей инвазивного вида. Рассмотрев разные варианты, был найден наиболее простой и эффективный: переселение «рыжих» в те леса, где нет деревьев, подходящих для «серых».
Инвазивный грызун предпочитает лиственные породы, тогда как местные белки живут среди хвойных деревьев. Исходя из этого, планировалось создать «крепости» для обыкновенной белки – вырубить на некоторых лесных участках дубы и другие лиственные растения, а на их месте посадить ели и сосны. Но это уменьшит биоразнообразие, потому идея не была реализована. А затем биологи, изучив все лесные массивы Шотландии, нашли более 20 мест, где ничего не потребуется вырубать: там растут исключительно хвойные породы.
Теперь осталось переселить обыкновенную белку в эти природные цитадели. Одновременно продолжается борьба с инвазивным видом: серым белкам в еду подмешивают противозачаточные.