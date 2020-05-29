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Звери

Волчьи «культурные традиции»: как хищники воспитывают сородичей

Текст: Елена Северцова; Фото: Александр Кормилицин
29 мая 2020
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Череп волка со следами зубов, оставленными в «воспитательных целях». Дарвинский заповедник, Вологодская и Ярославская области.
Фото: Александр Кормилицин; Источник: Зоологический музей МГУ
На волчьих черепах из Зоологического музея МГУ были обнаружены следы загадочных повреждений. Исследователи разобрались, откуда они появились.

Наблюдать в природе за крупными хищниками, такими как волки, нелегко. Хотя мастера National Geographic Wild сняли немало интересных сюжетов о волчьих стаях, чтобы узнать о взаимоотношениях волков побольше, приходится обращаться к богатым музейным собраниям.

Так, на волчьих черепах из Зоологического музея МГУ были обнаружены следы загадочных повреждений. Раскрыть происхождение ни на что не похожих «пробоин» помог череп с вросшим осколком зубной эмали в носовой кости: волка цапнул за морду собрат — с такой силой, что даже зуб сломал.

«Эти следы являются отметинами клыков членов стаи, которые те оставляют, проводя „воспитательную работу“, чтобы навести порядок и приучить к субординации», — Мариам Калецкая из Дарвинского заповедника, откуда происходит часть коллекции.

Однако нападавшие не сжимали челюсти в полную силу, то есть не кусали, а именно били, не имея намерения сильно покалечить.

«Нами выявлен лишь один подтвержденный случай убийства старого волка его же собратьями, — говорит Александр Кормилицин с кафедры биологической эволюции МГУ, — но, судя по следам залеченных травм на черепе, „старик“ отличался крайне вздорным характером и бит был неоднократно».

Также выяснилось, что отметины на волчьих черепах из заповедников — Беловежской Пущи, Воронежского, Окского, Мордовского и Дарвинского и из Саратовской области — расположены по-разному. Беловежские и саратовские волки наказывали провинившихся ударами по лицевой части — от носа до уровня глазниц, звери из Дарвинского заповедника призывали к порядку ударами по верхней части черепной коробки, а мордовские — били, куда придется. Выходит, в каждой географической группировке серых хищников из поколения в поколение поддерживаются свои «культурные традиции».

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