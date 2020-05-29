Волчьи «культурные традиции»: как хищники воспитывают сородичей

Однако нападавшие не сжимали челюсти в полную силу, то есть не кусали, а именно били, не имея намерения сильно покалечить.

«Нами выявлен лишь один подтвержденный случай убийства старого волка его же собратьями, — говорит Александр Кормилицин с кафедры биологической эволюции МГУ, — но, судя по следам залеченных травм на черепе, „старик“ отличался крайне вздорным характером и бит был неоднократно».

Также выяснилось, что отметины на волчьих черепах из заповедников — Беловежской Пущи, Воронежского, Окского, Мордовского и Дарвинского и из Саратовской области — расположены по-разному. Беловежские и саратовские волки наказывали провинившихся ударами по лицевой части — от носа до уровня глазниц, звери из Дарвинского заповедника призывали к порядку ударами по верхней части черепной коробки, а мордовские — били, куда придется. Выходит, в каждой географической группировке серых хищников из поколения в поколение поддерживаются свои «культурные традиции».

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