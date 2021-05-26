Волки помогают уменьшить количество ДТП

Ученые пробовали подсчитать доходы, которые туристической сфере приносят любители природы, наблюдающие за волками в Йеллоустоне, но эти деньги не поступают в общины, расположенные рядом. Тогда специалисты обратили внимание на другой аспект. Проанализировав данные по 63 округам штата Висконсин за период с 1988 по 2010 годы, исследователи обнаружили прямую связь между количеством волков, оленей и ДТП со сбитыми оленями.

В этом штате волки встречаются на территории 29 округов. С момента их появления здесь на 24% снизилось число аварий из-за выбежавшего на дорогу оленя. Копытные быстро понимают, что волки используют автомагистрали в качестве своих «транспортных коридоров», и это заставляет их перестраивать свой маршрут — держаться от дорог как можно дальше.