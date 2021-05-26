Волки помогают уменьшить количество ДТП

В США волки находятся под охраной Закона об исчезающих видах с 1973 года. В 1995 году в рамках программы по восстановлению численности вида они были завезены в Йеллоустонский национальный парк (Вайоминг, Монтана, Айдахо). Постепенно они расселились по другим регионам США, и теперь в 48 континентальных штатах в общей сложности насчитывается около 5 500 особей.
Ученые пробовали подсчитать доходы, которые туристической сфере приносят любители природы, наблюдающие за волками в Йеллоустоне, но эти деньги не поступают в общины, расположенные рядом. Тогда специалисты обратили внимание на другой аспект. Проанализировав данные по 63 округам штата Висконсин за период с 1988 по 2010 годы, исследователи обнаружили прямую связь между количеством волков, оленей и ДТП со сбитыми оленями.
В этом штате волки встречаются на территории 29 округов. С момента их появления здесь на 24% снизилось число аварий из-за выбежавшего на дорогу оленя. Копытные быстро понимают, что волки используют автомагистрали в качестве своих «транспортных коридоров», и это заставляет их перестраивать свой маршрут — держаться от дорог как можно дальше.
По подсчетам Министерства транспорта США, ущерб от столкновений автомобилей с оленями оценивается более чем в 8 миллиардов долларов ежегодно. Присутствие волков, уменьшающее количество таких ДТП, позволяет уменьшить и эту сумму, и новое исследование стало первым, показавшим прямую экономическую пользу, которую приносят эти животные.
Данные справедливы для любых хищников: в 2016 году было установлено, что населяющие восточную часть США пумы снижают число таких аварий на 22%. Посмотрите, как попавший в ДТП олень атаковал водителя.