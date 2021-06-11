Волки впервые за 70 лет вернулись в Колорадо

В ноябре 2020 года жители Колорадо принимали решение о реинтродукции волков, которые исчезли на территории штата еще в 1940-х годах. 50,4% избирателей поддержали идею, и группа по охране дикой природы Rocky Mountain Wolf Action Fund приступила к разработке плана по полноценной реинтродукции животных к 2023 году.
В рамках проекта в штат завезли волка и волчицу по имени Джон и Джейн. Пара не разочаровала биологов – скоро у них появился первый помет. Сотрудники Colorado Parks and Wildlife видели трех щенков в период с 4 по 8 июня и отмечают, что детенышей может быть и больше.
Колорадо – не единственный штат, в котором увеличивается популяция волков. В прошлом году власти Калифорнии задокументировали появление восьми новых щенков в единственной волчьей стае, обитающей в штате.
Северная Америка веками была местом обитания многочисленных популяций волков, однако к середине прошлого века их количество в США резко сократилось из-за охоты на них. В 1975 году численность волков упала до тысячи особей – тогда они были впервые занесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Эта решение стало следствием вступления в силу закона об исчезающих видах, принятого в США в 1973 году. Закон помог выжить не только волку, но и белоголовому орлану, медведю гризли, американскому журавлю и флоридскому ламантину.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет в Северной Америке удвоилась популяция редкого мексиканского волка (Canis lupus baileyi), который помимо Мексики обитает в Техасе, Аризоне и Нью-Мексико.