Волки впервые за 70 лет вернулись в Колорадо

Колорадо – не единственный штат, в котором увеличивается популяция волков. В прошлом году власти Калифорнии задокументировали появление восьми новых щенков в единственной волчьей стае, обитающей в штате.

Северная Америка веками была местом обитания многочисленных популяций волков, однако к середине прошлого века их количество в США резко сократилось из-за охоты на них. В 1975 году численность волков упала до тысячи особей – тогда они были впервые занесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Эта решение стало следствием вступления в силу закона об исчезающих видах, принятого в США в 1973 году. Закон помог выжить не только волку, но и белоголовому орлану, медведю гризли, американскому журавлю и флоридскому ламантину.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в Северной Америке удвоилась популяция редкого мексиканского волка (Canis lupus baileyi), который помимо Мексики обитает в Техасе, Аризоне и Нью-Мексико.