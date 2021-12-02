Ворона и куницы: забавное видео из «Земли леопарда»

Лишь через несколько секунд, осознав, что ворона не представляет для них угрозы, они вернулись к изучению запахов. Специалисты парка отмечают, что несмотря на небольшие размеры, харза – очень сильный хищник. Охотясь в группах, насчитывающих трех и более особей, они способны добыть даже такого относительного крупного зверя, как кабаргу. Кстати, групповая охота куньим не свойственна, так что и тут эти яркие звери отличились.

Кроме того, харза отлично лазает по деревьям и отличается гибкостью. Нюх играет в жизни харз большую роль. Как и другие представители семейства куньи, харзы используют запаховые метки и обоняние для внутривидовой и межвидовой коммуникации.

Основной ареал этих куниц приходится на юго-восточную Азию. Живущие в Приморье харзы – самые северные в мире.