Ворона и куницы: забавное видео из «Земли леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» живут самые разные звери: помимо дальневосточных леопардов это тигры, рыси, медведи, копытные и многие другие. В этом же списке – уссурийская харза, или желтогрудая куница (Martes flavigula).
Недавно фотоловушка, установленная в центральной части парка, зафиксировала забавную сценку. Две харзы внимательно принюхивались: эта модель поведения – своего рода социальное взаимодействие. Оставляя свои метки, животные передают сообщения прочим обитателям этой территории. Внутри своего вида это обмен информацией о поле, возрасте, готовности к спариванию, тогда как для остальных это может быть сигналом держаться подальше. А запах, оставленный зверем, находящимся на более низкой ступени пищевой пирамиды, подскажет хищнику направление движения.
Куницы настолько сконцентрировались на своей задаче, что не обращали внимания на «разговаривающую» с ними ворону, которая осталась за кадром. Но птице это не понравилось, и она «повысила голос», издав такой мощный и резкий звук, что испуганные звери метнулись в сторону и бросились наутек.
Лишь через несколько секунд, осознав, что ворона не представляет для них угрозы, они вернулись к изучению запахов. Специалисты парка отмечают, что несмотря на небольшие размеры, харза – очень сильный хищник. Охотясь в группах, насчитывающих трех и более особей, они способны добыть даже такого относительного крупного зверя, как кабаргу. Кстати, групповая охота куньим не свойственна, так что и тут эти яркие звери отличились.
Кроме того, харза отлично лазает по деревьям и отличается гибкостью. Нюх играет в жизни харз большую роль. Как и другие представители семейства куньи, харзы используют запаховые метки и обоняние для внутривидовой и межвидовой коммуникации.
Основной ареал этих куниц приходится на юго-восточную Азию. Живущие в Приморье харзы – самые северные в мире.