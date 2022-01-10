Ворона ругается на тигра: видео из приморского нацпарка

Необычное взаимодействие невозмутимого амурского тигра и бесстрашной вороны зафиксировано в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Фотоловушка запечатлела необычайно близкое общение диких животных: на расстоянии менее метра птица своим карканьем дразнит хищника, который переносит общение стоически.

Забавный случай произошел в центральной части национального парка. На видео оказался молодой тигр, спокойно отдыхающий у вершины горы. Однако кошачьей сиесте помешала ворона. Хищник не стал нападать на птицу, не проявил агрессии, а просто внимательно наблюдал.