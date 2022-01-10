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Звери

Ворона ругается на тигра: видео из приморского нацпарка

ФГБУ «Земля леопарда»
10 января 2022
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Ай, ворона! Знать она сильна, что каркает на тигра!

Необычное взаимодействие невозмутимого амурского тигра и бесстрашной вороны зафиксировано в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Фотоловушка запечатлела необычайно близкое общение диких животных: на расстоянии менее метра птица своим карканьем дразнит хищника, который переносит общение стоически.

Забавный случай произошел в центральной части национального парка. На видео оказался молодой тигр, спокойно отдыхающий у вершины горы. Однако кошачьей сиесте помешала ворона. Хищник не стал нападать на птицу, не проявил агрессии, а просто внимательно наблюдал.

Обычно хищники и падальщики (вороны) взаимодействуют иначе. Падальщики, особенно зимой, во многом зависят от тигров и леопардов – их успешные охоты обеспечивают пропитание и для таких птиц. В свою очередь вороны, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут своим карканьем подсказывать о местоположении чужих добыч и погибших животных. В таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев.

В данном случае на камеру попала абсолютно иная история. Однако вороны – очень умные и любознательные птицы, которые способны проявлять подобное поведение. Можно лишь предположить, что ворона решила «полюбопытствовать», когда тигр вновь отправится на охоту.

Посмотрите, как вороне удалось напугать двух уссурийских харз.

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