Впервые отмечены случаи смертельных нападений шимпанзе на горилл

Группа исследователей из Оснабрюкского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге изучала поведение шимпанзе, живущих в национальном парке Лоанго в Габоне. С 2005 года здесь реализуется проект Loango Chimpanzee: ученые наблюдают за 45 особями, что позволяет понять родственные связи, социальные взаимоотношения, охотничьи навыки, уровень коммуникации и многое другое. До недавнего времени проблем с соседними популяциями горилл не было: оба вида мирно добывали себе пищу, не конфликтуя.

Шимпанзе относятся к числу всеядных животных: в их рацион входят фрукты, листья, насекомые и небольшие позвоночные. Иногда они также охотятся на птиц и других зверей, включая миниатюрных обезьян. В свою очередь животная пища составляет в меню горилл небольшую долю, и это преимущественно насекомые. В основном гориллы едят листья и стебли растений; фрукты и орехи могут выступать дополнением к основному рациону, но тоже не слишком часто. С такими разными пищевыми приоритетами оба вида гоминидов не должны быть врагами, но недавно ситуация изменилась.

Первое наблюдение было сделано в 2019 году. Слыша крики шимпанзе, ученые полагали, что это звуки, которые разные популяции издают при встрече. Но затем отчетливо раздались удары по груди — характерная черта поведения горилл. Оказалось, что группа шимпанзе напала на горилл.