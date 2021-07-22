Впервые отмечены случаи смертельных нападений шимпанзе на горилл

Группа исследователей из Оснабрюкского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге изучала поведение шимпанзе, живущих в национальном парке Лоанго в Габоне. С 2005 года здесь реализуется проект Loango Chimpanzee: ученые наблюдают за 45 особями, что позволяет понять родственные связи, социальные взаимоотношения, охотничьи навыки, уровень коммуникации и многое другое. До недавнего времени проблем с соседними популяциями горилл не было: оба вида мирно добывали себе пищу, не конфликтуя.
Шимпанзе относятся к числу всеядных животных: в их рацион входят фрукты, листья, насекомые и небольшие позвоночные. Иногда они также охотятся на птиц и других зверей, включая миниатюрных обезьян. В свою очередь животная пища составляет в меню горилл небольшую долю, и это преимущественно насекомые. В основном гориллы едят листья и стебли растений; фрукты и орехи могут выступать дополнением к основному рациону, но тоже не слишком часто. С такими разными пищевыми приоритетами оба вида гоминидов не должны быть врагами, но недавно ситуация изменилась.
Первое наблюдение было сделано в 2019 году. Слыша крики шимпанзе, ученые полагали, что это звуки, которые разные популяции издают при встрече. Но затем отчетливо раздались удары по груди — характерная черта поведения горилл. Оказалось, что группа шимпанзе напала на горилл.
Биологи стали свидетелями двух схваток, которые длились 52 и 79 минут. В обоих случаях шимпанзе сформировали коалиции из 27 участников и атаковали горилл, чьи группы состояли из взрослых разнополых особей и детенышей — 5 в одном случае, и 7 в другом. В процессе битвы несколько взрослых самок сбежали, а победившие шимпанзе убили малышей.
Специалисты предлагают, что на этом ограниченном природном участке обострилась конкуренция за пищевые ресурсы: с изменением климата многие растения засыхают или хуже плодоносят, при этом, помимо обезьян, растительную пищу в больших объемах здесь также потребляют слоны. И если в сражении со слоном у шимпанзе шансов нет, то прогнать соперника сопоставимого размера вполне реально.
Гориллы и шимпанзе имеют похожий рост: около 170 см, однако они в два раза тяжелее. По этой причине шимпанзе нападают на самые уязвимые группы, включающие миниатюрных самок и юных особей, используя численное превосходство. И помимо желания освободить территорию от пищевого конкурента, шимпанзе в результате такой схватки получают дополнительное преимущество: свежее мясо.
Все это пока остается на уровне теорий. Разные виды шимпанзе нередко конфликтуют между собою, но смертельное противостояние с гориллами зафиксировано впервые и требует дальнейшего изучения.
Между тем не только млекопитающие начинают вести себя необычно: недавно ученые узнали о нападениях буревестников на альбатросов, что также произошло впервые в истории наблюдений.