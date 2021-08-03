Впервые в Приморье насчитали более 100 дальневосточных леопардов

Анализ данных за прошлый год занял несколько месяцев: специалисты вручную обработали более 700 тысяч фотографий. Фотоловушки фиксировали происходящее на площади почти 369 тысяч гектаров: не только в национальном парке «Земля леопарда», но также в его охранной зоне и заповеднике «Кедровая падь». Отобранные снимки затем были проанализированы с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет идентифицировать каждую особь по уникальному пятнистому узору.

Оказалось, что здесь живет уже 110 взрослых дальневосточных леопардов. Эти цифры свидетельствуют о стабильном состоянии и даже росте популяции. В 2018 году биологи насчитали 91 взрослую особь, а на следующий год – 97.