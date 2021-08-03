Впервые в Приморье насчитали более 100 дальневосточных леопардов

В национальном парке «Земля леопарда» установлена сеть из 400 фотоловушек – самая крупная среди заповедников и нацпарков России. Благодаря этому ученые получают ценную информацию о множестве животных.
Анализ данных за прошлый год занял несколько месяцев: специалисты вручную обработали более 700 тысяч фотографий. Фотоловушки фиксировали происходящее на площади почти 369 тысяч гектаров: не только в национальном парке «Земля леопарда», но также в его охранной зоне и заповеднике «Кедровая падь». Отобранные снимки затем были проанализированы с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет идентифицировать каждую особь по уникальному пятнистому узору.
Оказалось, что здесь живет уже 110 взрослых дальневосточных леопардов. Эти цифры свидетельствуют о стабильном состоянии и даже росте популяции. В 2018 году биологи насчитали 91 взрослую особь, а на следующий год – 97.
Помимо того, в кадр попало 16 котят, но они пока в реестр не вносятся: собственный идентификационный номер и место в базе данных получают только леопарды, покинувшие мать и начавшие самостоятельную жизнь.
В настоящее время ведется работа над внедрением более современного ПО на основе искусственного интеллекта, что позволит автоматизировать и ускорить процесс обработки и анализа данных. Кроме того, российские специалисты ждут новых результатов фотомониторинга от китайских коллег. Большая часть животных обитает на российской части ареала либо в трансграничном пространстве, но некоторое количество леопардов населяет исключительно территории КНР.
Посмотрите на одного из самых знаменитых обитателей парка: леопарда по кличке Лорд.