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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Впервые в Приморье насчитали более 100 дальневосточных леопардов

Анастасия Баринова
03 августа 2021
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Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Котята дальневосточного леопарда (3).JPG
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Лео-3.jpg
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Также в объективы фотоловушек попало почти два десятка котят!

В национальном парке «Земля леопарда» установлена сеть из 400 фотоловушек – самая крупная среди заповедников и нацпарков России. Благодаря этому ученые получают ценную информацию о множестве животных.

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Анализ данных за прошлый год занял несколько месяцев: специалисты вручную обработали более 700 тысяч фотографий. Фотоловушки фиксировали происходящее на площади почти 369 тысяч гектаров: не только в национальном парке «Земля леопарда», но также в его охранной зоне и заповеднике «Кедровая падь». Отобранные снимки затем были проанализированы с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет идентифицировать каждую особь по уникальному пятнистому узору. 

Оказалось, что здесь живет уже 110 взрослых дальневосточных леопардов. Эти цифры свидетельствуют о стабильном состоянии и даже росте популяции. В 2018 году биологи насчитали 91 взрослую особь, а на следующий год – 97.

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Помимо того, в кадр попало 16 котят, но они пока в реестр не вносятся: собственный идентификационный номер и место в базе данных получают только леопарды, покинувшие мать и начавшие самостоятельную жизнь. 

Котята дальневосточного леопарда (5).JPG
ФГБУ «Земля леопарда»
«Ситуация с популяцией леопарда значительно улучшилась: в начале XXI века оставалось всего около 35 особей. Однако, по экспертным оценкам, необходима популяция в дикой природе из 150 особей, что позволит леопарду окончательно отойти от опасной черты. «Земля леопарда» ведет интенсивную природоохранную работу по сохранению редчайшей кошки... Увеличение дикой популяции дальневосточного леопарда говорит об эффективности данных мер», – Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

В настоящее время ведется работа над внедрением более современного ПО на основе искусственного интеллекта, что позволит автоматизировать и ускорить процесс обработки и анализа данных. Кроме того, российские специалисты ждут новых результатов фотомониторинга от китайских коллег. Большая часть животных обитает на российской части ареала либо в трансграничном пространстве, но некоторое количество леопардов населяет исключительно территории КНР.

Посмотрите на одного из самых знаменитых обитателей парка: леопарда по кличке Лорд.

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