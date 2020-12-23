Все лабораторные обезьяны в отделении NASA были убиты в один день

2 февраля 2019 года в исследовательском центре NASA в Эймсе в калифорнийской Кремниевой долине были усыплены 27 обезьян. Согласно документу ведомства, текст которого оказался в распоряжении The Guardian, 21 примат страдал болезнью Паркинсона.

Приматы «страдали от этологических деприваций и разочарований, присущих лабораторной жизни», — сказал Джон Глюк, эксперт по этике животных из Университета Нью-Мексико. Глюк добавил, что, по мнению сотрудников NASA, обезьяны «явно не считались достойными шанса на жизнь в заповеднике».

Многие экологи подвергли критике решение ведомства. К ним присоединилась Кэтлин Райс, представитель Палаты представителей США. Она настаивает на том, чтобы ведомства рассмотрели «гуманную политику выхода на пенсию» в отношении животных, используемых в лабораторных исследованиях. «Я с нетерпением жду объяснения от главы NASA Джима Брайденстайна о том, почему эти животные были вынуждены погибнуть в неволе и подвергнуться эвтаназии, вместо того, чтобы жить в специальном приюте», — сказала Райс.