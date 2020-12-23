Все лабораторные обезьяны в отделении NASA были убиты в один день

2 февраля 2019 года в исследовательском центре NASA в Эймсе в калифорнийской Кремниевой долине были усыплены 27 обезьян. Согласно документу ведомства, текст которого оказался в распоряжении The Guardian, 21 примат страдал болезнью Паркинсона.
Приматы «страдали от этологических деприваций и разочарований, присущих лабораторной жизни», — сказал Джон Глюк, эксперт по этике животных из Университета Нью-Мексико. Глюк добавил, что, по мнению сотрудников NASA, обезьяны «явно не считались достойными шанса на жизнь в заповеднике».
Многие экологи подвергли критике решение ведомства. К ним присоединилась Кэтлин Райс, представитель Палаты представителей США. Она настаивает на том, чтобы ведомства рассмотрели «гуманную политику выхода на пенсию» в отношении животных, используемых в лабораторных исследованиях. «Я с нетерпением жду объяснения от главы NASA Джима Брайденстайна о том, почему эти животные были вынуждены погибнуть в неволе и подвергнуться эвтаназии, вместо того, чтобы жить в специальном приюте», — сказала Райс.
NASA давно использует приматов в своих исследованиях. Шимпанзе Хэм проходил ежедневное обучение, прежде чем стать первой большой обезьяной, запущенной в космос в 1961 году.
Но обезьяны, умерщвленные в прошлом году, не использовались ни в каких исследованиях. Они был размещены в Эймсе в рамках совместной договоренности между NASA и LifeSource BioMedical, организацией, занимающейся исследованиями лекарств. Лаборатория арендует помещения в центре, где и разместили приматов.
Стефани Солис, исполнительный директор LifeSource BioMedical, сказала, что приматы были переданы в лабораторию «много лет назад» после того, как им не удалось найти приют из-за их возраста и плохого здоровья.
По словам Солис, на приматах не проводилось никаких исследований, пока они находились в Эймсе, и им обеспечили хорошие условия до конца жизни.
В последние годы правительство США начало постепенно отказываться от использования приматов в исследованиях. Так, в 2015 году национальные институты здравоохранения приняли решение о выводе на пенсию всех шимпанзе, используемых в биомедицинских экспериментах.
Однако другие лаборатории продолжают использовать обезьян в больших количествах: в 2017 году рекордное число — 74 000 —приматов были задействованы в экспериментах. Ученые утверждают, что они намного полезнее, чем другие животные, для изучения болезней, поражающих обезьян и людей.
В NASA сообщили, что в настоящий момент ведомство не использует в исследованиях и не имеет под опекой ни одной обезьяны.
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