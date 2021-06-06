Все породы кошек в одной инфографике

Если зайти непосредственно на страницу, где продается принт, можно рассмотреть иллюстрацию достаточно подробно с помощью встроенного зума. Конечно, подобная инфографика не тянет на уровень серьезной фелинологии, но в качестве методического подспорья для, например, детей — то, что надо.

Ранее американская некоммерческая организация Cat Fanciers' Association составила рейтинг самых популярных пород кошек, куда, в частности, попали всеми любимые мейн-куны. Впрочем, первое место им занять не удалось.