Всем по тыкве: Московский зоопарк запустил акцию по сбору урожая

У киперов и администрации Московского зоопарка часто интересуются, как можно порадовать их подопечных, раз уж подкармливать их строго запрещено. Может, разрешено принести игрушку или сувенир для обогащения среды обитания? Такая возможность традиционно появляется осенью, когда Московский зоопарк принимает урожай с ваших огородов.

Посмотрите, кому пойдут на пользу ваши осенние дары: