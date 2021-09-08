Всем по тыкве: Московский зоопарк запустил акцию по сбору урожая

У киперов и администрации Московского зоопарка часто интересуются, как можно порадовать их подопечных, раз уж подкармливать их строго запрещено. Может, разрешено принести игрушку или сувенир для обогащения среды обитания? Такая возможность традиционно появляется осенью, когда Московский зоопарк принимает урожай с ваших огородов.
Посмотрите, кому пойдут на пользу ваши осенние дары:
Когда нести? С 8 сентября до конца ноября
Куда нести? Служебный вход зоопарка: Грузинская улица дом 1 строение 103 (ориентир — Сбербанк через дорогу)
Что нести? Кукурузу, тыкву, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди
Ни один подарок не пропадет даром. Тыквы, например, достанутся кошачьим и другим обитателям Фауны России. Найти лакомство, которое спрятано внутри полой тыквы – важное и интересное занятие для животных, которое развлекает их и развивает их навыки. А из маленьких тыковок получаются уютные укрытия – например, для мышей-малюток.
Каждая кукуруза тоже будет заботливо пристроена, и даже маленький желудь станет замечательным украшением вольера в Доме приматов.
Обращаем ваше внимание, что все продукты, принесенные в рамках акции, должны быть свежими, без следов химической обработки.
Нести можно без особых ограничений, но в рамках здравого смысла. Если не можете поделиться многим – не страшно. Даже одна кукуруза от друга – это прекрасный подарок обитателям столичного зоосада!
Посмотрите на овцебычка, который недавно родился в Московском зоопарке.