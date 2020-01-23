Встречают по одежке: как цвет ваших вещей может повлиять на ящериц

Исследователи из Бингемтонского университета во главе с профессором биологических наук Линдси Сверк отправились в Коста-Рику, чтобы провести эксперимент на водяных анолисах (Anolis aquaticus), полуводных игуановых ящерицах, обитающих в Центральной Америке.

«Одна из причин, по которой мы выбрали водяных анолисов, заключается в том, что их распространение ограничено сравнительно небольшим ареалом, из чего можно было заключить, что эти конкретные группы особей не встречали много людей в течение всей своей жизни. Поэтому мы были уверены, что эти группы не привыкли взаимодействовать с людьми», – говорит Сверк.

Ученые посетили три разных лесных площадки на территории биологической станции Лас-Крусес. При этом, в каждом из мест они были одеты в кофты трех цветов: оранжевые, зеленые и синие. Цель исследования состояла в том, чтобы проследить, как ящерицы Anolis aquaticus реагируют на разные цвета. Оранжевый был выбран потому, что этот цвет анолисы используют в качестве брачного сигнала (горловые мешки самцов ярко окрашены, что играет роль в привлечении самок), зеленый – в качестве цвета, сходного с окружающим тропическим лесом, синий – для контраста, поскольку этот цвет отсутствует в окраске анолисов.