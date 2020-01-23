Встречают по одежке: как цвет ваших вещей может повлиять на ящериц
Исследователи из Бингемтонского университета во главе с профессором биологических наук Линдси Сверк отправились в Коста-Рику, чтобы провести эксперимент на водяных анолисах (Anolis aquaticus), полуводных игуановых ящерицах, обитающих в Центральной Америке.
«Одна из причин, по которой мы выбрали водяных анолисов, заключается в том, что их распространение ограничено сравнительно небольшим ареалом, из чего можно было заключить, что эти конкретные группы особей не встречали много людей в течение всей своей жизни. Поэтому мы были уверены, что эти группы не привыкли взаимодействовать с людьми», – говорит Сверк.
Ученые посетили три разных лесных площадки на территории биологической станции Лас-Крусес. При этом, в каждом из мест они были одеты в кофты трех цветов: оранжевые, зеленые и синие. Цель исследования состояла в том, чтобы проследить, как ящерицы Anolis aquaticus реагируют на разные цвета. Оранжевый был выбран потому, что этот цвет анолисы используют в качестве брачного сигнала (горловые мешки самцов ярко окрашены, что играет роль в привлечении самок), зеленый – в качестве цвета, сходного с окружающим тропическим лесом, синий – для контраста, поскольку этот цвет отсутствует в окраске анолисов.
Результаты исследования подтвердили эту гипотезу: исследователи с оранжевыми рубашками сообщили о большем количестве увиденных анолисов за час. Несмотря на то, что ученые предсказали этот результат заранее, Сверк отмечает, что итоги эксперимента удивили ее.
«Было удивительно узнать, что зеленый цвет, который хорошо маскирует нас в лесу, все же не помог нам встретить больше ящериц, чем очень яркий оранжевый цвет. Мы должны признать, что животные воспринимают мир иначе, чем мы, люди. <...> То, что в нашем представлении должно было отпугнуть животное, может наоборот привлечь его. И напротив, то, что, по нашему мнению, не несет видимой угрозы, может быть для диких животных на самом деле ужасающим», – говорит Сверк.
Сверк надеется, что результаты исследования могут быть использованы экотуристами для снижения воздействия человека на поведение представителей дикой фауны.
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