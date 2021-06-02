Встретив в лесу тигра, люди накормили его колбасой: видео

Недавно в Приморском крае произошел очередной возмутительный пример поведения людей по отношению к представителям дикой природы. Двое мужчин заметили на обочине лежащего амурского тигра. Вместо того, чтобы порадоваться такой удаче, сделать снимки и продолжить свой путь, люди начали его кормить тем, что было у них в машине.
Сначала они бросили хищнику кусок маринованной свинины: тигр придавил мясо лапами и стал есть, высовывая язык и облизываясь: мясо было замариновано с перцем.
А когда в сторону тигра полетела колбаса — животное от неожиданности даже подпрыгнуло, но дар приняло. Спустя некоторое время люди уехали, не дожидаясь, пока хищник придет за добавкой.
Ситуацию прокомментировали специалисты природоохранного центра «Амурский тигр». Опубликовав фрагмент этого видео, они критикуют действия мужчин и говорят о том, что такие поступки нарушают естественный ход событий в мире природы. Привыкнув к «подачкам», хищник начинает специально выходить к людям, что всегда оборачивается трагедией.
Похожий случай произошел в Приморье в 2018 году: люди тоже захотели бросить тигру колбасу, притом они даже вышли из машины.