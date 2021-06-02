Встретив в лесу тигра, люди накормили его колбасой: видео

Недавно в Приморском крае произошел очередной возмутительный пример поведения людей по отношению к представителям дикой природы. Двое мужчин заметили на обочине лежащего амурского тигра. Вместо того, чтобы порадоваться такой удаче, сделать снимки и продолжить свой путь, люди начали его кормить тем, что было у них в машине.

Сначала они бросили хищнику кусок маринованной свинины: тигр придавил мясо лапами и стал есть, высовывая язык и облизываясь: мясо было замариновано с перцем.