«Вы все еще верите? Тогда мы идем к вам!», или Самые распространенные мифы о собаках

Влажность собачьего носа — величина переменная. В течение дня он может быть то сухим, то мокрым, то теплым, то прохладным. И дело не в том, что питомец начинает заболевать. Возможно, он только что выбрался из-под одеяла, отошел от батареи или вентилятора. Если никаких других признаков нездоровья нет — беспокоиться не стоит.

А вот мокрый нос не гарант благополучия. У собак, как и у их хозяев, может начаться ринит. Заболевание будут сопровождать изменения в поведении — отказ от пищи, хандра. И в этом случае, несмотря на мокрый и холодный нос, откладывать визит к специалисту не стоит.