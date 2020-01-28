«Вы все еще верите? Тогда мы идем к вам!», или Самые распространенные мифы о собаках

Миф 1: сухой нос собаки — индикатор болезни
Влажность собачьего носа — величина переменная. В течение дня он может быть то сухим, то мокрым, то теплым, то прохладным. И дело не в том, что питомец начинает заболевать. Возможно, он только что выбрался из-под одеяла, отошел от батареи или вентилятора. Если никаких других признаков нездоровья нет — беспокоиться не стоит.
А вот мокрый нос не гарант благополучия. У собак, как и у их хозяев, может начаться ринит. Заболевание будут сопровождать изменения в поведении — отказ от пищи, хандра. И в этом случае, несмотря на мокрый и холодный нос, откладывать визит к специалисту не стоит.
Миф 2: старую собаку нельзя обучить новым командам
Этот миф настолько популярен, что из зоологической плоскости перешел в человеческую, превратившись в пословицу. Кстати, у нее даже есть аналоги в других языках! Тем радостнее нам его опровергнуть и реабилитировать пожилых питомцев в глазах всего мира. Может быть, и не фокусам, а вот основным командам пса в почтенном возрасте учить не только можно, но и нужно. Правда, перед началом обучения стоит посоветоваться с кинологом: он подскажет, какие методы и средства лучше применять.
Миф 3: «человеческая» еда безопасна для собак
Кесарю — кесарево, а собаке — собачье. Так, перефразируя еще одну известную пословицу, можно прокомментировать этот миф. Да, некоторые продукты из вашего холодильника не нанесут собаке особого вреда. А вот другие — например, орехи, шоколад, виноград, — могут стоить питомцу здоровья. Не рискуйте: вместе с ветеринарным специалистом подберите качественный, проверенный корм со сбалансированной формулой, учитывающей все особенности вашего пушистого друга.
Кстати, это правило распространяется и на средства гигиены: не стоит мыть питомца своим шампунем. Это может привести к проблемам с кожей и шерстью — вплоть до появления очагов облысения.
Миф 4: все собаки хорошо плавают
Возможно, раньше так и было: не зря у каждой собаки есть рефлекс, заставляющий, если поднести ее к воде, совершать характерные движения лапами. Забавные барахтанья совершенно не говорят о том, что ваш питомец — прирожденный пловец. Некоторые породы (например, мастифы, боксеры и т. д.) не приспособлены для этого физиологически: у них слишком массивные голова и грудная клетка. Другие могут быстро переохладиться: здесь речь идет скорее о мелких породах. Третьи — банально боятся воды.
Миф 5: собака должна родить «для здоровья», стерилизовать до этого нельзя
Беременность и роды не такой уж ценный вклад в здоровье собаки. Даже при здоровой беременности организм будущей мамы истощается. Добавьте сюда риски сложных родов, кесарева сечения, многоплодной щенности. В этот период могут активизироваться все те заболевания, которые «не проснулись» бы в обычном состоянии.
Кроме того, беременность запускает в организме собаки своеобразную программу продолжения рода. Впоследствии больше вероятности наступления ложных беременностей, сбоев гормонального фона, патологий матки и молочных желез собаки. Да и проблему пристройства щенков в хорошие руки никто не отменял. Так что если вы делаете это только «для здоровья» — не стоит. Лучше пройти процедуру стерилизации, даже если собака не рожала.
Миф 6: виляние хвостом — признак радости
Сколько покусанных рук пришлось перебинтовать, пока люди не догадались, что это утверждение — тоже миф! Собака действительно может вилять хвостом, когда радуется. Но настоящим приглашением к контакту будет одновременное приседание, подставление животика и спинки для почесываний. А вот если хвост «работает», а тело остается неподвижным — это сигнал того, что пес напряжен и может агрессивно отреагировать на попытку сближения.
Миф 7: тыкать щенка носом в лужу — хороший способ приучить его к туалету
Исходя из этого постулата можно подумать, что тыкать ребенка носом в тарелку — отличный способ научить его аккуратно есть. А пару раз ткнув коллегу лицом в монитор, можно заставить того работать эффективнее. К счастью (или к несчастью, особенно во втором случае), мы понимаем, что это — миф. Если следовать ему, можно травмировать психику пса и окончательно испортить его поведение — от появления страха перед хозяином до поедания собственных фекалий.
Миф 8: собакам просто необходимо грызть кости
Очередное опасное заблуждение, стоившее жизни многим питомцам. Дело в том, что осколки костей (особенно трубчатых) могут повредить пищевод, желудок или кишечник. Попросту — прорвать ткани острым краем. Это чревато кровотечением и гибелью животного. Сейчас в любом зоомагазине можно купить безопасное лакомство — прессованную «кость», абсолютно безопасную для пищеварительного тракта собаки.
Чем больше вы будете знать об уходе за своим питомцем, тем меньше шансов неосознанно навредить ему. Это касается и кошек, для которых существуют свои, кошачьи мифы и, конечно же, их разоблачения, собранные ветеринарами Hill’s.