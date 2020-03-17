Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Звери

Выдры наслаждаются свежим снегом: видео

17 марта 2020
Unti43333331tled-1.jpg
Фото: Oregon Zoo
Untitle5554d-1.jpg
Животные получили дополнительные возможности для игр.

Середина марта в американском штате Орегон напомнила о зиме: в конце прошлой недели здесь выпало рекордное количество осадков, и толщина снежного покрова составила 5-18 сантиметров. Расположенный в Портленде Oregon Zoo опубликовал видеозаписи, показывающие, как его обитатели радуются свежему снегу.

В парке живут три канадские выдры (лат. Lontra canadensis). Самая старшая из них — Тилли (Tilly). Ее в 2009 году нашли раненой и осиротевшей возле ручья. Тогда ей было около 4 месяцев. Флоре (Flora) и Хобсону (Hobson) — около года. Их тоже нашли в дикой природе без родителей, где они самостоятельно бы не выжили. Теперь о них заботятся сотрудники Oregon Zoo.

Снегопаду порадовались все трое, но Тилли быстро устала и отправилась отдыхать на пенек, наблюдая за тем, как молодежь продолжает резвиться.

Снег также доставил удовольствие малым пандам: трехлетней Мей Мей (Mei Mei) и 7-летнему Мошу (Moshu). В дикой природе эти звери живут при температуре +10…+25 °C, но их шкура приспособлена к тому, чтобы выдерживать непродолжительные заморозки, и дополнительное тепло дает пушистый хвост, в который они могут «закутаться».

Посмотрите, как по снегу катается большая панда.