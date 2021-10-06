Выпустить дьявола на волю – доброе дело

Криков тасманского дьявола не слышали на материковой части Австралии вот уже больше 3000 лет. Но в прошлом году 26 маленьких представителей уязвимого вида вернулись в эти места: выросших в неволе дьяволов привезли на восток Австралии – в заповедник площадью 500 гектаров. И вот, в мае пришла новость: на воле родились первые зверьки. «Мы наблюдали за ними издалека, пока не пришло время вмешаться и подтвердить рождение наших первых детенышей. И какой это был момент!», – говорит Тим Фолкнер, президент Aussie Ark, организации по восстановлению видов.