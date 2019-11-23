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Взрослая овчарка – до старости щенок: как живет собака с дварфизмом

23 ноября 2019
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Фото: ranger_thegshepherd / Instagram
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Фото: ranger_thegshepherd / Instagram
Пес по имени Рейнджер в несколько раз меньше своих четверолапых собратьев, но это не мешает ему наслаждаться жизнью.

Немецкой овчарке по имени Рейнджер недавно исполнилось два года, однако пса до сих пор можно принять за щенка возрастом в пару месяцев. Это связано с его генетическим заболеванием – карликовостью, или дварфизмом. 

Рейнджер живет вместе со своей хозяйкой в Финиксе, штат Аризона. Он – чистокровная немецкая овчарка, и среди остальных щенков помета он оказался единственным, кто так и не вырос. По словам его хозяйки, сразу было заметно, что Рейнджер оказался самым маленьким щенком в помете. Однако она решила, что это связано с инфекцией кокцидиоза, которую перенес пес в раннем возрасте. После переезда в новый дом щенку снова не повезло: у него обнаружили гиардиоз – заболевание, вызываемое простейшими микроорганизмами. 

Все это время он оставался очень маленьким по сравнению со стандартными показателями, и хотя ветеринар подозревал у него наличие дварфизма, хозяйка долгое время в это не верила – заболевание является довольно редким. 

Дварфизм может быть вызван разными причинами. Гипофизарный дварфизм, который в итоге обнаружили у Рейнджера, обусловлен недостатком соматотропина — гормона роста, вырабатываемого гипофизом. 

Несмотря на свою необычную внешность (а возможно, отчасти благодаря ей), Рейнджер быстро покорил соцсети – сейчас на его страничке в Instagram больше 75 тысяч подписчиков, публикуется реклама различных зоотоваров, а также выпускается одежда, игрушки и другие вещи с фотографиями карликового пса. 

Однако он не избежал осложнений, связанных с генетическим заболеванием. Ветеринар обнаружил у пса низкий уровень гормонов щитовидной железы (провериться именно на этот показатель посоветовал хозяевам Рейнджера один из его подписчиков, у которого тоже живет собака с дварфизмом) – в дальнейшем это может вызвать выпадение шерсти и потерю аппетита.  

Хотя собаки с дварфизмом более склонны к проблемам со здоровьем и, как правило, у них укорачивается продолжительность жизни, хозяйка пса говорит, что Рейнджер «здоров и счастлив настолько, насколько это возможно», и с радостью играет с двумя другими собаками в доме, Хейзел и Джесси.

Гипофизарный дварфизм – заболевание не столь редкое среди немецких овчарок, у которых довольно высок риск возникновения различных генетических заболеваний. Также дварфизму подвержены собаки Саарлоса (получившие популярность за свою схожесть с волками) и некоторые другие породы собак. 

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