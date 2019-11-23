Взрослая овчарка – до старости щенок: как живет собака с дварфизмом

Немецкой овчарке по имени Рейнджер недавно исполнилось два года, однако пса до сих пор можно принять за щенка возрастом в пару месяцев. Это связано с его генетическим заболеванием – карликовостью, или дварфизмом.
Рейнджер живет вместе со своей хозяйкой в Финиксе, штат Аризона. Он – чистокровная немецкая овчарка, и среди остальных щенков помета он оказался единственным, кто так и не вырос. По словам его хозяйки, сразу было заметно, что Рейнджер оказался самым маленьким щенком в помете. Однако она решила, что это связано с инфекцией кокцидиоза, которую перенес пес в раннем возрасте. После переезда в новый дом щенку снова не повезло: у него обнаружили гиардиоз – заболевание, вызываемое простейшими микроорганизмами.
Все это время он оставался очень маленьким по сравнению со стандартными показателями, и хотя ветеринар подозревал у него наличие дварфизма, хозяйка долгое время в это не верила – заболевание является довольно редким.
Дварфизм может быть вызван разными причинами. Гипофизарный дварфизм, который в итоге обнаружили у Рейнджера, обусловлен недостатком соматотропина — гормона роста, вырабатываемого гипофизом.
Несмотря на свою необычную внешность (а возможно, отчасти благодаря ей), Рейнджер быстро покорил соцсети – сейчас на его страничке в Instagram больше 75 тысяч подписчиков, публикуется реклама различных зоотоваров, а также выпускается одежда, игрушки и другие вещи с фотографиями карликового пса.
Однако он не избежал осложнений, связанных с генетическим заболеванием. Ветеринар обнаружил у пса низкий уровень гормонов щитовидной железы (провериться именно на этот показатель посоветовал хозяевам Рейнджера один из его подписчиков, у которого тоже живет собака с дварфизмом) – в дальнейшем это может вызвать выпадение шерсти и потерю аппетита.
Хотя собаки с дварфизмом более склонны к проблемам со здоровьем и, как правило, у них укорачивается продолжительность жизни, хозяйка пса говорит, что Рейнджер «здоров и счастлив настолько, насколько это возможно», и с радостью играет с двумя другими собаками в доме, Хейзел и Джесси.
Гипофизарный дварфизм – заболевание не столь редкое среди немецких овчарок, у которых довольно высок риск возникновения различных генетических заболеваний. Также дварфизму подвержены собаки Саарлоса (получившие популярность за свою схожесть с волками) и некоторые другие породы собак.
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