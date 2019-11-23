Взрослая овчарка – до старости щенок: как живет собака с дварфизмом

Немецкой овчарке по имени Рейнджер недавно исполнилось два года, однако пса до сих пор можно принять за щенка возрастом в пару месяцев. Это связано с его генетическим заболеванием – карликовостью, или дварфизмом.

Рейнджер живет вместе со своей хозяйкой в Финиксе, штат Аризона. Он – чистокровная немецкая овчарка, и среди остальных щенков помета он оказался единственным, кто так и не вырос. По словам его хозяйки, сразу было заметно, что Рейнджер оказался самым маленьким щенком в помете. Однако она решила, что это связано с инфекцией кокцидиоза, которую перенес пес в раннем возрасте. После переезда в новый дом щенку снова не повезло: у него обнаружили гиардиоз – заболевание, вызываемое простейшими микроорганизмами.

Все это время он оставался очень маленьким по сравнению со стандартными показателями, и хотя ветеринар подозревал у него наличие дварфизма, хозяйка долгое время в это не верила – заболевание является довольно редким.