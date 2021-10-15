WWF набирает команду «моржовых детективов»

Современные технологии облегчили ученым решение множества задач, и среди них – подсчет численности животных. В прошлом для этого совершались выезды на природу с наблюдениями и сбором биологического материала, затем пришла очередь автоматических фотоловушек, а с появлением спутниковых снимков сбор статистических данных вышел на новый уровень.
Единственной проблемой стал слишком большой объем данных: ученые физически не способны обработать все изображения со спутников, и тогда им на помощь приходят добровольцы. Проекты по подсчету пингвинов и тюленей оказались успешными, и теперь пришла очередь моржей.
Моржи страдают от изменения климата, и биологам необходимо оценить уровень его воздействия. Для этих животных крайне важен лед, но он продолжает таять. На суше им отдыхать не нравится, и в результате моржам приходится плавать дальше и тратить на поиск пищи больше энергии. Это, в свою очередь, увеличивает их риски столкнуться с судами, а на немногих оставшихся льдинах растет уровень конкуренции.
Новая акция под названием «Моржи из космоса» (Walrus From Space) проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы и Британской антарктической службы. Практически любой желающий может внести свой вклад в науку, потратив всего полчаса на поиск моржей, снятых из космоса.
Все, что нужно – это доступ к компьютеру или планшету и подключение к интернету. Потребуется создать учетную запись и ознакомиться с коротким руководством. После серии тестов можно приступать к поиску. Минимальный рекомендуемый возраст участника без присмотра взрослых – 10 лет, при этом участники до 13 лет должны заручиться согласием родителей на использование платформы.
Согласно текущим данным WWF, в дикой природе насчитывается около 250 тысяч атлантических и 200 тысяч тихоокеанских моржей. Проект «Моржи из космоса» позволит скорректировать эти цифры.