WWF набирает команду «моржовых детективов»

Современные технологии облегчили ученым решение множества задач, и среди них – подсчет численности животных. В прошлом для этого совершались выезды на природу с наблюдениями и сбором биологического материала, затем пришла очередь автоматических фотоловушек, а с появлением спутниковых снимков сбор статистических данных вышел на новый уровень.

Единственной проблемой стал слишком большой объем данных: ученые физически не способны обработать все изображения со спутников, и тогда им на помощь приходят добровольцы. Проекты по подсчету пингвинов и тюленей оказались успешными, и теперь пришла очередь моржей.