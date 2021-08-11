«Я лучше поужинаю»: вместо спаривания леопард получил легкую добычу

Гости Национального парка Крюгера встретили леопардов, которые приготовились к спариванию на обочине дороги. Автомобили остановились, люди начали снимать, но вдруг романтическая обстановка приняла драматический оборот. Из кустов появилась неосторожная импала, выскочив прямо на хищников.
Вероятно, она убегала от другой опасности, и потому неслась стремглав, но траектория оказалась максимально неудачной. У антилопы не было ни малейшего шанса спастись, поскольку из кустов она бросилась прямо на леопарда, а тот легким, отработанным до автоматизма движением сбил ее с ног. Самка в это же время убежала прочь, скрываясь в ночной саванне.
Самец, которому помешали продолжить свой род, подхватил добычу, которая сама бросилась ему в пасть, и в мгновение ока утащил ее на дерево.
Гид, сопровождавший туристов, отмечает, что антилопа убегала от гиен – их видели и слышали поблизости. Она еще некоторое время оставалась живой: леопард прикончил ее уже на ветвях, вдали от возможных конкурентов.
Такое поведение вполне оправдано: в Африке на одного охотника приходится множество желающих отведать свежего мяса его жертвы, и только на дереве можно не опасаться, что гиены или львы отберут трофей. За продолжение отношений этой пары тоже можно не беспокоиться: по словам гида, «ухаживания» у них длятся несколько дней, потому они еще найдут друг друга.