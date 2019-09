«Я выпустил Франкенштейна». Кто такие лабрадудли, и почему их ненавидит их создатель

Помесь лабрадора и пуделя стала необыкновенно популярной из-за своего названия.

This is Sultan: the first ever labradoodle.



He was bred to be a guide dog - but then interest took off, and the Aussie breeder behind the idea says it's his biggest regret.



"I opened a Pandora's box and released a Frankenstein's monster."



🐶😢https://t.co/PO8v1KFrkL pic.twitter.com/NZ4TE4wpBW