«Я выпустил Франкенштейна». Кто такие лабрадудли, и почему их ненавидит их создатель

30 лет назад Уолли Конрону предложили вывести новую породу собак, которые впоследствии выполняли бы роль поводырей. Оглядываясь назад, он переживает, что создал монстра.

«Я разводил лабрадудля для слепой женщины, у мужа которой была аллергия на собачью шерсть. Почему люди разводят их сегодня, я понятия не имею», – говорит он.

В 80-х годах прошлого века Уолли работал в Королевской ассоциации собак-поводырей Австралии, теперь известной как «собаки-поводыри Виктории». Чаще всего в качестве поводырей использовались лабрадоры, но однажды Конрон получил письмо от слепой женщины на Гавайях, у мужа которой была аллергия на длинношерстных собак.

Изначально Уолли считал задачу довольно простой – «стандартный пудель справится с этим делом». Но после испытания 33 различных пуделей Уолли пришел к выводу, что у этой собаки нет подходящего темперамента, чтобы быть успешной собакой-поводырем.

Через три года Уолли пришла в голову идея скрестить две породы, чтобы получить собаку с работоспособностью лабрадора и шерстью пуделя.

«У нашего босса был один стандартный пудель, который, насколько я знал, не имел никаких наследственных проблем, поэтому я использовал его», – рассказывает Уолли.

В 1989 году Конрон привел Бренди – суку лабрадора, чтобы скрестить ее с пуделем Харли. Девять неделя спустя на свет появился первый в мире известный помет щенков лабрадудля.

Уолли был немного обеспокоен, не зная, подойдет ли какой-либо из трех щенков для роли собаки-поводыря. Образцы шерсти щенков были отправлены для тестирования на Гавайи, и одна из собак не вызвала аллергии у мужа слепой женщины. Этого щенка назвали Султаном.