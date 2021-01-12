Ягуар, убивающий меньшего собрата, впервые попал на камеру

Юркий пятнистый оцелот осторожно крадется к водоему. Когда он склоняется к кромке воды, из тени вдруг выпрыгивает ягуар, который тут же смыкает клыки на шее беззащитной жертвы и утаскивает ее во тьму.
Кадры этого необычного нападения удалось снять в биосферном заповеднике майя в Гватемале в марте 2019 года; но лишь недавно учёные описали редкое взаимодействие сильного и агрессивного ягуара со своим менее крупным собратом в исследовании, опубликованном в журнале Biotropica.
В прошлом останки оцелотов уже бывали обнаружены в фекалиях ягуаров. Это позволяло предположить, что более крупный хищник из семейства кошачьих иногда охотится на меньшего, согласно статье. Ягуары достигают веса от 90 до 113 килограммов, в зависимости от их пола, в то время как оцелоты весят всего лишь от 8,2 до 19,9 кг – разница, которая заранее предрешает судьбу любой стычки между двумя кошками. Обе кошки являются плотоядными животными и питаются рыбой, лягушками, грызунами и обезьянами, однако теперь стало ясно: иногда оцелот сам попадает в меню довольно прожорливого ягуара.
До сих пор подобное нападение на камеру не попадало.
«Хотя эти взаимодействия по типу «хищник-хищник» могут быть редкими, есть вероятность, что они станут более распространенными, и один из них может быть связан с борьбой за водные ресурсы», – отмечает автор исследования Дэниел Торнтон, доцент Школы окружающей среды в Университете штата Вашингтон. Другими словами, хищники, такие как ягуары и оцелоты, с большей вероятностью будут вынуждены сталкиваться друг с другом в подобных инцидентах, если на их территориях станет меньше водопоев.
Команда запечатлела нападение ягуара на оцелота в особенно засушливый месяц и в засушливый год. По словам Торнтона, эти сезонные периоды засухи могут стать более выраженными, поскольку климат продолжает меняться, а это означает, что водопоев будет меньше, чем раньше.
«Чем более изолированными и редкими станут водные ресурсы, тем тем скорее они превратятся в очаги активности», – сказал Торнтон. Согласно научной статье, эта активность может включать в себя больше взаимодействий по типу «хищник-хищник», подобно тому, что удалось зафиксировать фотоловушке.
В другой раз на том же водопое команда ученых также заметила двух дерущихся ягуаров. Всего они смогли зафиксировать семь ягуаров, которые регулярно посещали этот водопой. В статье говорится, что ягуары обычно избегают друг друга и осваивают свои собственные территории, поэтому для стольких особей необычно наведываться в одно и то же место.
Посмотрите на скрытных молодых оцелотов, попавших в объектив фотоловушки.