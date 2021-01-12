Ягуар, убивающий меньшего собрата, впервые попал на камеру

Юркий пятнистый оцелот осторожно крадется к водоему. Когда он склоняется к кромке воды, из тени вдруг выпрыгивает ягуар, который тут же смыкает клыки на шее беззащитной жертвы и утаскивает ее во тьму.

Кадры этого необычного нападения удалось снять в биосферном заповеднике майя в Гватемале в марте 2019 года; но лишь недавно учёные описали редкое взаимодействие сильного и агрессивного ягуара со своим менее крупным собратом в исследовании, опубликованном в журнале Biotropica.

В прошлом останки оцелотов уже бывали обнаружены в фекалиях ягуаров. Это позволяло предположить, что более крупный хищник из семейства кошачьих иногда охотится на меньшего, согласно статье. Ягуары достигают веса от 90 до 113 килограммов, в зависимости от их пола, в то время как оцелоты весят всего лишь от 8,2 до 19,9 кг – разница, которая заранее предрешает судьбу любой стычки между двумя кошками. Обе кошки являются плотоядными животными и питаются рыбой, лягушками, грызунами и обезьянами, однако теперь стало ясно: иногда оцелот сам попадает в меню довольно прожорливого ягуара.

До сих пор подобное нападение на камеру не попадало.