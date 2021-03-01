Як пошел против барса, защищая детеныша: видео

Видео было снято командой Смитсоновского института и является небольшим отрывком из их документальной съемки. На видео можно заметить, как снежный барс подбирается к стаду горных яков. Это опытный взрослый самец – таким хищникам необходимо успешно охотиться примерно каждые 10 дней, чтобы оставаться сытыми. Хищник припадает к земле и совершенно сливается с местностью, становясь частью каменистого склона. Медленно он подбирается к якам, положив глаз на еще молодого детеныша.

Яки почуяли присутствие зверя и заволновались, но даже с их отличным зрением они не могут разглядеть ирбиса. А теленок тем временем отходит от стада и, не подозревая об опасности, замирает всего в паре прыжков от охотника. Когда тот бросается на него, стадо разбегается, но свою жертву снежному барсу удается настигнуть: он впивается клыками в глотку яку, обхватывая его морду сильными когтистыми лапами. Кажется, что все кончено, – но тут на арену выходит самоотверженная мать детеныша.