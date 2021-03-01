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Звери

Як пошел против барса, защищая детеныша: видео

Анастасия Крутикова
01 марта 2021
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Фото: Smithsonian Channel / YouTube
Материнский инстинкт часто берет верх над инстинктом самосохранения. Так случилось и в этот раз.

Видео было снято командой Смитсоновского института и является небольшим отрывком из их документальной съемки. На видео можно заметить, как снежный барс подбирается к стаду горных яков. Это опытный взрослый самец – таким хищникам необходимо успешно охотиться примерно каждые 10 дней, чтобы оставаться сытыми. Хищник припадает к земле и совершенно сливается с местностью, становясь частью каменистого склона. Медленно он подбирается к якам, положив глаз на еще молодого детеныша. 

Яки почуяли присутствие зверя и заволновались, но даже с их отличным зрением они не могут разглядеть ирбиса. А теленок тем временем отходит от стада и, не подозревая об опасности, замирает всего в паре прыжков от охотника. Когда тот бросается на него, стадо разбегается, но свою жертву снежному барсу удается настигнуть: он впивается клыками в глотку яку, обхватывая его морду сильными когтистыми лапами. Кажется, что все кончено, – но тут на арену выходит самоотверженная мать детеныша. 

Она бесстрашно бросается к своему отпрыску, пытаясь острыми рогами сбросить вцепившегося в него хищника. Это удается ей далеко не сразу – барс так просто не сдается и продолжает держать свою жертву и когтями, и клыками. Вскоре на помощь самке приходит другой як, который топчется рядом, пока мать раз за разом наступает на хищника, стараясь оттеснить его от детеныша и выпустить его из цепких лап. Неожиданно ей это удается – яки сразу же убегают прочь, а недоумевающий и раздраженный барс убирается восвояси. 

Позже операторы заметили, как все стадо собралось вокруг раненого яка, будто жалея его, – эти копытные очень социальны и поддерживают тесные связи в своих группах. 

Почитайте наш большой текст о снежных барсах, их жизни, повадках и угрозах, которые над ними нависли. 

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