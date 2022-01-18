Як родился! Очаровательное пополнение в Московском зоопарке

Яки были одомашнены еще в I тысячелетии до н. э. в первую очередь ради молока, шерсти, а также как незаменимое в высокогорьях вьючное животное. Домашние яки мельче и спокойнее диких.

Дикие яки живут только в высокогорных районах Тибета на высоте 3000-5000 м над уровнем моря. Они совершенно не выносят близости человека, но очень хорошо приспособлены к жизни в горах, где холодно и мало кислорода. У яков очень крупные лёгкие и сердце, их кровь переносит больше кислорода, чем кровь других быков. Благодаря очень толстому слою подкожного жира и теплой и длинной шерсти, яки хорошо переносят холода и не любят тепло.

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вдали от любопытных глаз туристов мирно живут и размножаются самые разные звери. Посмотрите на очаровательных росомашат, которые родились там в 2020 году.