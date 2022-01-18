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Звери

Як родился! Очаровательное пополнение в Московском зоопарке

Московский зоопарк
18 января 2022
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Фото: Московский зоопарк
Детеныш домашнего яка появился на свет под Волоколамском – там у Московского зоопарка устроен специальный большой Центр воспроизводства для редких (и не только) видов животных.

Детеныш родился в начале декабря в Центре воспроизводства редких видов животных. Зоологи сразу определили, что на свет появилась девочка. Сейчас она уже подросла и очень резво под присмотром родителей бегает по вольеру. Девочка, как и её мама, чёрно-белого окраса. У неё белый хвостик, животик и гольфики на задних ножках.

«Самочка Кора – ещё совсем молодая мама. Это первое её потомство, поэтому мы сильно переживали за то, как она справится. Но она очень хорошо приняла малышку, вылизала и начала выкармливать. После рождения детеныши яка практически сразу встают на ноги и начинают следовать за мамой. Она следит за телёнком, ни на минуту не теряет его из виду. Если малыш убегает далеко, то мама начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Обычно самок с малышами держат отдельно от самцов, но отец Михаил был совсем неагрессивен. Он заинтересовался детенышем, обнюхал его и спокойно пошёл по своим делам. Это уже не первое его потомство. В городской части зоопарка живут малыши Амур и Нуар – это тоже дети Михаила.

Ещё полгода малышка точно будет питаться материнским молоком, постепенно переходя на «взрослую» еду. Яки в Московском зоопарке питаются травой, ветками, злаковыми мюслями. В небольших количествах едят овощи.

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Фото: Московский зоопарк
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Фото: Московский зоопарк

Яки были одомашнены еще в I тысячелетии до н. э. в первую очередь ради молока, шерсти, а также как незаменимое в высокогорьях вьючное животное. Домашние яки мельче и спокойнее диких.

Дикие яки живут только в высокогорных районах Тибета на высоте 3000-5000 м над уровнем моря. Они совершенно не выносят близости человека, но очень хорошо приспособлены к жизни в горах, где холодно и мало кислорода. У яков очень крупные лёгкие и сердце, их кровь переносит больше кислорода, чем кровь других быков. Благодаря очень толстому слою подкожного жира и теплой и длинной шерсти, яки хорошо переносят холода и не любят тепло.

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вдали от любопытных глаз туристов мирно живут и размножаются самые разные звери. Посмотрите на очаровательных росомашат, которые родились там в 2020 году. 

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