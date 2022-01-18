Як родился! Очаровательное пополнение в Московском зоопарке

Детеныш родился в начале декабря в Центре воспроизводства редких видов животных. Зоологи сразу определили, что на свет появилась девочка. Сейчас она уже подросла и очень резво под присмотром родителей бегает по вольеру. Девочка, как и её мама, чёрно-белого окраса. У неё белый хвостик, животик и гольфики на задних ножках.
Обычно самок с малышами держат отдельно от самцов, но отец Михаил был совсем неагрессивен. Он заинтересовался детенышем, обнюхал его и спокойно пошёл по своим делам. Это уже не первое его потомство. В городской части зоопарка живут малыши Амур и Нуар – это тоже дети Михаила.
Ещё полгода малышка точно будет питаться материнским молоком, постепенно переходя на «взрослую» еду. Яки в Московском зоопарке питаются травой, ветками, злаковыми мюслями. В небольших количествах едят овощи.
Яки были одомашнены еще в I тысячелетии до н. э. в первую очередь ради молока, шерсти, а также как незаменимое в высокогорьях вьючное животное. Домашние яки мельче и спокойнее диких.
Дикие яки живут только в высокогорных районах Тибета на высоте 3000-5000 м над уровнем моря. Они совершенно не выносят близости человека, но очень хорошо приспособлены к жизни в горах, где холодно и мало кислорода. У яков очень крупные лёгкие и сердце, их кровь переносит больше кислорода, чем кровь других быков. Благодаря очень толстому слою подкожного жира и теплой и длинной шерсти, яки хорошо переносят холода и не любят тепло.
В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вдали от любопытных глаз туристов мирно живут и размножаются самые разные звери. Посмотрите на очаровательных росомашат, которые родились там в 2020 году.