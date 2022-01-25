Японская макака совершила насильственный переворот. Теперь ее власть под угрозой

Отношения самок строятся на основе доминирования-подчинения: дочери наследуют статус матери, причем у младших дочерей ранг выше, чем у их старших сестер. Молодые самцы, подрастая, покидают группу, образуют холостяцкие «компании», или присоединяются к другим группам, где есть самки, занимая низшие ступени иерархии. Дочери, как правило, остаются с матерями.

Смена альфа-самца происходит либо в случае его гибели, либо если при распаде большой группы образуется вакантное место. Недавно в парке Takasakiyama Natural Zoological Garden на юге Японии произошел исключительный случай – место альфа-самца заняла женская особь. 9-летняя Якей (Yakei) в июле 2021 года смогла «захватить контроль» над группой, насчитывающей 677 членов. Это случилось впервые за всю 70-летнюю историю парка.

Сначала она сразилась с собственной матерью, нарушив естественный ход иерархии и став старшей женщиной в группе. А точкой невозврата стал момент, когда Якей пришлось вступиться за своего 2-летнего малыша. Она стала свидетелем конфликта детенышей, и не дожидаясь, пока вожак, Нанчу (Nanchu), решит эту проблему, она вмешалась сама. После того, как разъяренная мать сразилась с Нанчу и победила его, она стала «боссом». Чужие детеныши стали ее сторониться, и даже взрослые особи старались не попадаться ей на пути.

Для утверждения на позиции Якей также провела успешные кампании против других самцов, которые могли бы претендовать на статус главных – Нанчу на этот момент было более 30 лет, около 100 по человеческим меркам, и его уход был вопросом времени. Победа над всеми соперниками обеспечила Якей доминирующее положение, и она даже стала передвигаться по парку с гордо поднятым хвостом, что является типичным поведением самцов.

Но теперь, возможно, расстановка сил снова изменится. Причиной может стать период брачных игр, который длится с ноября по март. Специалисты, наблюдающие за поведением макак, обратили внимание на назойливые ухаживания 18-летнего самца Луффи (Luffy) и четко выраженный страх на морде Якей. Она не принимает его знаки внимания, что не мешает ему отбирать у нее еду.